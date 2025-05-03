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Рух Кримським мостом зупинено через загрозу БпЛА

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Рух Кримським мостом зупинено через загрозу БпЛА
Рух Кримським мостом тимчасово зупинено
фото з відкритих джерел

Місцеві кажуть, що в Керчі прогриміли вибухи

Рух Кримським мостом перекрито. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає «Главком».

Кримські пабліки пишуть, що в Севастополі оголошено ракетну небезпеку через можливе застосування крилатої ракети «Нептун».

Раніше рух через Кримський міст періодично обмежували через спроби атак на півострів або сам міст. Місцеві пабліки повідомляють, що в Керчі роздаються вибухи.

Рух Кримським мостом зупинено через загрозу БпЛА фото 1

Нагадаємо, в розслідуванні New York Times про роль американців в українських операціях проти Росії йдеться про третю атаку на Кримський міст, про яку раніше не повідомляли.

Зазначається, що вона сталася у 2024 році в межах операції масованого удару по Криму «Місячний град». Тоді міст знищити не вдалося. 

Атаки на Кримський міст

8 жовтня 2022 року сталась перша велика атака на міст. Вантажівка, набита вибухівкою, підірвалася на мосту, спричинивши обвал двох автомобільних прольотів і пожежу на залізничній частині. СБУ згодом підтвердила свою причетність.

17 липня 2023 року морськими дронами було атаковано міст. Внаслідок цього зруйновано один проліт мосту, ще один було пошкоджено. З

16 серпня 2024 року по Кримському мосту вдарили ракетами ATACMS у рамках операції Lunar Hail. РФ заявила про збиття 12 ракет, однак на мосту з’явилися пробоїни, які пізніше ремонтували.

У березні 2025 року командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа натякнув на можливу підготовку Сил оборони до нової атаки на Керченський міст. Попередні українські атаки послабили російську логістику. 

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Теги: Керченський міст Кримський міст

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