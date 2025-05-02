У Криму прогриміли вибухи

Місцеві скаржаться на вибухи, та кажуть, що «такого давно не було»

У ніч на 2 травня у тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Місцеві пабліки повідомляють про атаку дронів, передає «Главком».

Зазначається, що близько 00:11 у Феодосії погримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що ще один гучний вибух пролунав на півночі Севастополя.

Тамтешні моніторингові канали пишуть, що з мису Чорного моря на півдні Феодосійської затоки Чауди відбулись пуски 15 ударних дронів.

Мешканців закликають перейти в безпечні місця. Вибухи продовжуються, пишуть про «хлопки» над Севастополем.

Нагадаємо, у Криму, неподалік міста Саки, сильно пошкоджено станцію радіолокації зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

За даними моніторингового каналу, 25 квітня дрони сильно пошкодили і, можливо, повністю вивели з ладу радіолокаційну станцію 96Л6Е.

До слова, у Криму було зафіксовано приліт у будинок заступника глави Чечні Мурада Саїдова. Унаслідок атаки БпЛА у Саках є пошкодження будинку заступника Кадирова та автомобілів, які були поруч.