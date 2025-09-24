Головна Країна Події в Україні
Очільник «Укрзалізниці» пояснив, навіщо РФ бʼє по потягах та електропідстанціях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Очільник «Укрзалізниці» пояснив, навіщо РФ бʼє по потягах та електропідстанціях
Посилення атак на залізницю пов'язане з різким збільшенням кількості російських безпілотників дальньої дії
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Олександр Перцовський стверджує, що ворожі атаки не мають конкретного фокуса на військових вантажах

Російська Федерація з середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи її в середньому шістьма-сімома «Шахедами» майже щоночі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського в інтерв’ю Reuters.

За словами посадовця, атаки не мають конкретного фокуса на військових вантажах, оскільки «це все, по суті, удари по цивільній інфраструктурі». «Їхня перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета – завдати удару по економіці в цілому», – каже він.

Перцовський заявив, що атаки, які вразили десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості безпілотників дальньої дії, які виробляє російський військово-промисловий комплекс. «Раніше у них просто не було достатніх ресурсів для того, щоб один бойовий дрон, такий як «Шахед», полював на локомотив. Тепер вони можуть дозволити собі використовувати «Шахеди» для ударів по окремих локомотивах, а не по стратегічних цілях», – сказав він.

Як зазначив голова правління «Укрзалізниці», росіяни діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди.

Нагадаємо, нещодавно росіяни здійснили масований обстріл міста Лозова Харківської області, застосувавши ударні БпЛА, внаслідок чого було зафіксовано понад 30 влучань. Рятувальники інформували, що сталися руйнації будівель та виникло шість осередків пожеж. Під ударами опинились об’єкти транспортної інфраструктури.

До слова, Німеччина майже завершила будівництво мережі залізниць, призначених для військових перевезень на східний фланг НАТО та до України.

Теги: Укрзалізниця потяг

