Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Садизм у чистому вигляді». Журналіст, що повернувся після трьох років полону, розказав про ставлення росіян до українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Садизм у чистому вигляді». Журналіст, що повернувся після трьох років полону, розказав про ставлення росіян до українців
Дмитра Хилюка вдалося визволити з полону 24 серпня цього року
фото з відкритих джерел

«Нас дуже сильно били – били дубинками, травили собаками»

Кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк пробув у полоні понад три роки. Росіяни викрали його 3 березня 2022 року в Козаровичах під час окупації Київщини. Про пережите у ворожих застінках журналіст розповів у інтерв’ю «Главкому».

Із України Дмитра Хилюка перевезли в СІЗО №2 у місті Новозибков Брянської області.

«Там нас дуже сильно били. На всьому шляху – від автозака до камери – били дубинками, травили собаками. Потім загнали в «лазню» від крижану воду», – згадує журналіст.

За словами Дмитра Хилюка, росіяни не намагалися вибити з українських полонених якихось свідчень, просто мучили їх.

«Садизм у чистому вигляді. А навіщо під час Другої світової нацисти мучили євреїв?.. Так і тут. Ненависть до етносу. Били і вбивали за те, що ти – українець. І так тривало всю нашу історію. А згадайте хоча б більшовиків, оці банди Муравйова, які у ХХ столітті прийшли на Україну… Теж вбивали за приналежність до нації», – каже журналіст.

Раніше український журналіст, що повернувся з російського полону, розказав, що було найважче у тюрмі. Дмитро Хилюк також розказав, чим займався у камері, та що читав, щоб бодай трохи відволіктися.

Крім того, у російській вʼязниці, де перебував український журналіст Дмитро Хилюк, тюремники змушували полонених співати гімн Росії та «Смуглянку». Вони дуже дивувалися, що українці не знають їхніх «геніальних» творів, тому на клаптиках паперу роздруковували їм слова.

Читайте також:

Теги: українці журналіст росіяни Дмитро Хилюк полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Біля Львівської політехніки зʼявився прапор надії
У Львові піднято біло-червоний «Прапор Надії» (відео)
24 серпня, 13:46
Українські захисники мають успіхи на Сході
Центр протидії дезінформації повідомив про успіхи Сил оборони на одному з напрямків
23 серпня, 23:55
26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» було підірвано
Арешт у справі «Північного потоку»: Німеччина заявляє про затримання українця
21 серпня, 14:02
Водія було затримано польськими правоохоронцями, а машину вилучено
У Польщі затримано українця: перевозив нелегалів у багажнику
18 серпня, 16:03
Росія нанесла серію показових та цинічних ударів по українським містам
Путін показово вбиватиме: Зеленський про масовані удари росіян по українським містам
18 серпня, 13:57
Російські війська зараз мають одразу кілька цілей
Окупанти заявили про форсування Сіверського Донця: як може змінитися театр бойових дій на Харківщині
17 серпня, 14:55
Деякі категорії громадян можуть скористатись пільгами на комунальні послуги
Знижки на комуналку: уряд пояснив, хто якими видами пільг може скористатись
16 серпня, 12:00
Чоловіка спускали до низу за допомогою вертольота
Провів без води чотири доби: румунські рятувальники знайшли у горах українця
15 серпня, 21:56
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Олег Кузь добровільно став на захист Батьківщини
Боронив Україну з 2015 року. Згадаймо Олега Кузя
15 серпня, 09:00

Суспільство

«Садизм у чистому вигляді». Журналіст, що повернувся після трьох років полону, розказав про ставлення росіян до українців
«Садизм у чистому вигляді». Журналіст, що повернувся після трьох років полону, розказав про ставлення росіян до українців
Українських дітей показують по ірландському телебаченні як героїв. Посол пояснила феномен
Українських дітей показують по ірландському телебаченні як героїв. Посол пояснила феномен
Вступила до лав ЗСУ, коли доньці виповнилося три роки. Згадаймо Карину Тімофєєву
Вступила до лав ЗСУ, коли доньці виповнилося три роки. Згадаймо Карину Тімофєєву
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 13 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 вересня 2025: традиції та молитва
Український журналіст, що повернувся з російського полону, розказав, що було найважче у тюрмі
Український журналіст, що повернувся з російського полону, розказав, що було найважче у тюрмі

Новини

Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Сьогодні, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua