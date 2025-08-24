Головна Країна Суспільство
У Львові піднято біло-червоний «Прапор Надії» (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Львові піднято біло-червоний «Прапор Надії» (відео)
Біля Львівської політехніки зʼявився прапор надії
фото: Львівська політехніка

У Львові підняли символічний «Прапор Надії» на згадку про полонених

Біля головного корпусу Львівської політехніки з’явився символічний «Прапор Надії». На прохання університету стяг передала команда проєкту «Місто Марії». Прапор висітиме доти, доки з полону не буде визволено всіх українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську політехніку.

«Прапор Надії» – це ініціатива ветерана Сергія «Волини» Волинського, започаткована у 2024 році. Дві його смуги мають особливий зміст: чорна нагадує про біль, неволю та втрати, а біла дарує віру у повернення, свободу та світле майбутнє.

Стяг слугує постійним нагадуванням про українських військовополонених та зниклих безвісти під час російсько-української війни, символізуючи силу та незламність духу нації.

Як відомо, сьогодні, 24 серпня, у центрі столиці відбулися офіційні урочистості з нагоди 34-ї річниці Незалежності України. У заходах взяли участь найвище керівництво держави, а також іноземні гості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з привітанням з Днем Незалежності. У своїй промові він наголосив на важливості захисту та розбудови сильної держави, здатної жити в мирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Звертаючись до громадян, підкреслив, що головною метою сьогоднішнього покоління є створення майбутнього, у якому Україна буде захищеною.

Теги: Львів прапор полон

У Львові піднято біло-червоний «Прапор Надії» (відео)
У Львові піднято біло-червоний «Прапор Надії» (відео)
