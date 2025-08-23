Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи хотів Пригожин скинути Путіна? Матір ватажка «Вагнера» розповіла свою версію

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Чи хотів Пригожин скинути Путіна? Матір ватажка «Вагнера» розповіла свою версію
Мати Пригожина також пояснила, чому колони зупинились
колаж: glavcom.ua

Мати Пригожина: «Він не збирався скидати Путіна»

Віолетта Пригожина, мати вбитого засновника і ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, дала інтерв’ю російському виданню «Фонтанка», в якому представила свою версію подій, які призвели до так званого «маршу справедливості». Вона заявила, що її син «не збирався скидати Путіна», а мав на меті лише «достукатися до військового керівництва». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами Віолетти Пригожиної, її син «останнім часом» дуже переживав через ситуацію, що склалася. Вона стверджує, що «марш, який, звичайно ж, не бунт», мав іншу мету.

Вона розповіла, що особисто попереджала сина перед походом: «Женя, тебе підтримають тільки в інтернеті. Ніхто з тобою не піде. Зараз не такий народ». Однак, за її словами, Пригожин вважав, що його підтримають.

Мати Пригожина також пояснила, чому колони зупинились: «він не міг йти далі, тому що не міг стріляти в молодих курсантів».

Віолетта Пригожина назвала «випадковостями» збиті ПВК російські військові літаки, стверджуючи, що це була «провокація, яка до нього не мала відношення».

«Він у підсумку просто розвернувся – і все. Він не збирався скидати Путіна, це абсолютно точно», – наполягає мати Пригожина.

Як відомо, 24 червня 2023 року, покійний Євген Пригожин очолив вісім тисяч найманців групи «Вагнера» у «марші справедливості» проти вищого командування російських збройних сил, звинувачуючи його у корупції та невиконанні службових обов'язків.

Як зазначається у зведенні, згодом було заарештовано кількох високопоставлених воєначальників за звинуваченням у корупції. «А ось об'єкт зневаги Пригожина, колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, з того часу змінився», – зазначають у міноборони Британії.

Хоча Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року, його пережила група «Вагнера», якою тепер керує його син Павло Пригожин і якою командує Антон «Лотос» Єлізаров, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, група «Вагнера» відійшла з лінії фронту в Україні у травні 2023 року, її замінили нерегулярні

Читайте також:

Теги: росія путін ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Росія робить усе, аби зірвати мирні зусилля та затягнути війну
Зеленський прокоментував новий дедлайн Трампа для Путіна
28 липня, 21:24
Володимир Шихатов народився 18 квітня 2002 року року у Магадані
ЗСУ ліквідували на фронті титулованого російського батутиста
4 серпня, 14:35
Україна стягнула 305 об'єктів нерухомості
Понад 16 тис. осіб під санкціями: як Україна бореться з російським впливом
13 серпня, 11:53
Путін запропонував припинити бойові дії, якщо Україна добровільно вийде з Донецької та Луганської областей
Путін перед зустріччю з Трампом запропонував обмежене перемир’я з Україною – The Economist
9 серпня, 20:58
Путін спробує довести Трампу, що Україна нібито «штучна держава»
Путін готує Трампу лекцію з історії. Центр протидії дезінформації оприлюднив «чернетки»
14 серпня, 12:11
За інформацією ГУР, в результаті операції ліквідовано щонайменше шестеро російських військовослужбовців
ГУР знищило склад БК та окупантів у Мелітополі (відео)
17 серпня, 12:27
За словами Лаврова, будь-який формат має передбачати поступовий рух
Лавров розповів про готовність Кремля до зустрічі Путіна з Зеленським
19 серпня, 14:38
Для надання допомоги постраждалим було задіяно 16 бригад медиків
Атака на Мукачево: зросла кількість постраждалих
21 серпня, 15:01
Бессент прокоментував зустріч Трампа з Путіним та переговори із Зеленським
Демонстрація сили? Бессент оцінив зустріч Путіна з Трампом на Алясці
19 серпня, 17:36

Політика

У Москві помер пропагандист Вишинський, який керував «РИА Новости Украина»
У Москві помер пропагандист Вишинський, який керував «РИА Новости Украина»
Чи хотів Пригожин скинути Путіна? Матір ватажка «Вагнера» розповіла свою версію
Чи хотів Пригожин скинути Путіна? Матір ватажка «Вагнера» розповіла свою версію
Південна Корея відкрила вогонь через перетин кордону військовими КНДР
Південна Корея відкрила вогонь через перетин кордону військовими КНДР
Єврокомісія відреагувала на скарги Угорщини та Словаччини через удари по нафтопроводу «Дружба»
Єврокомісія відреагувала на скарги Угорщини та Словаччини через удари по нафтопроводу «Дружба»
Хизування Трампа світлиною з Путіним спровокувало шквал критики в соцмережах
Хизування Трампа світлиною з Путіним спровокувало шквал критики в соцмережах
У США спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі (відео)
У США спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
11K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
11K
Одіозна депутатка Думи і олімпійська чемпіонка заявила, що «пенсіонерам не варто на когось сподіватися»
11K
Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру
4745
Reuters: Путін висунув нові умови миру

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua