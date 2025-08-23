Чи хотів Пригожин скинути Путіна? Матір ватажка «Вагнера» розповіла свою версію

Мати Пригожина: «Він не збирався скидати Путіна»

Віолетта Пригожина, мати вбитого засновника і ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, дала інтерв’ю російському виданню «Фонтанка», в якому представила свою версію подій, які призвели до так званого «маршу справедливості». Вона заявила, що її син «не збирався скидати Путіна», а мав на меті лише «достукатися до військового керівництва». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами Віолетти Пригожиної, її син «останнім часом» дуже переживав через ситуацію, що склалася. Вона стверджує, що «марш, який, звичайно ж, не бунт», мав іншу мету.

Вона розповіла, що особисто попереджала сина перед походом: «Женя, тебе підтримають тільки в інтернеті. Ніхто з тобою не піде. Зараз не такий народ». Однак, за її словами, Пригожин вважав, що його підтримають.

Мати Пригожина також пояснила, чому колони зупинились: «він не міг йти далі, тому що не міг стріляти в молодих курсантів».

Віолетта Пригожина назвала «випадковостями» збиті ПВК російські військові літаки, стверджуючи, що це була «провокація, яка до нього не мала відношення».

«Він у підсумку просто розвернувся – і все. Він не збирався скидати Путіна, це абсолютно точно», – наполягає мати Пригожина.

Як відомо, 24 червня 2023 року, покійний Євген Пригожин очолив вісім тисяч найманців групи «Вагнера» у «марші справедливості» проти вищого командування російських збройних сил, звинувачуючи його у корупції та невиконанні службових обов'язків.

Як зазначається у зведенні, згодом було заарештовано кількох високопоставлених воєначальників за звинуваченням у корупції. «А ось об'єкт зневаги Пригожина, колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, з того часу змінився», – зазначають у міноборони Британії.

Хоча Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року, його пережила група «Вагнера», якою тепер керує його син Павло Пригожин і якою командує Антон «Лотос» Єлізаров, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, група «Вагнера» відійшла з лінії фронту в Україні у травні 2023 року, її замінили нерегулярні