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Сервіси Приватбанку перестали працювати

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Сервіси Приватбанку перестали працювати
«Приватбанк» повідомив про технічний збій
фото: gsminfo.com.ua

У фінустанові не уточнили, які саме функції стали недоступними, однак заявили про поступове відновлення стабільної роботи

У державному Приватбанку виникли технічні проблеми, через які тимчасово перестали працювати кілька сервісів. Фахівці банку вже розпочали усунення несправностей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Приватбанк».

У фінустанові пояснили проблеми технічною складністю. Водночас у банку не уточнили, які саме сервіси стали недоступними для клієнтів та що конкретно спричинило збій.

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фото: Приватбанк

«Друзі, у нас технічна складність – зараз не працюють кілька сервісів. Ми вже все лагодимо, поступово відновлюється стабільна робота. Обовʼязково повідомимо, щойно все працюватиме належним чином», – повідомили у фінустанові.

Таким чином, фахівці банку вже працюють над усуненням технічних проблем. У Приватбанку зазначили, що робота сервісів поступово відновлюється, а про повне усунення несправностей клієнтів поінформують додатково.

Нагадаємо, раніше технічні проблеми виникли у застосунку «Армія+». Користувачі стикалися з помилками під час авторизації. Згодом Міністерство оборони України повідомило про повне відновлення роботи застосунку.

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Теги: Приватбанк

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