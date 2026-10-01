Яке релігійне свято відзначається 2 жовтня 2026: традиції та молитва
Свята 2 жовтня в церковному календарі – День пам'яті священномученика Кипріяна та мучениці Юстини
2 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять священномученика Кипріяна і мучениці Юстини – двох святих, чия доля дивовижно переплелася: колишній чаклун, навернений до Христа силою молитви юної діви, разом із нею прийняв мученицький вінець. У народі цей день прозвали Журавлиним.
«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 2 жовтня 2026 року.
Релігійні свята та їхня історія
День пам'яті священномученика Кипріяна та мучениці Юстини
Священномученик Кипріян жив у III столітті в Антіохії і до навернення у християнство був знаменитим язичницьким чаклуном і волхвом. Один із його замовників попросив за допомогою магії примусити юну діву Юстину покохати його. Проте всі чарівні сили і демони виявилися безсилі перед молитвою Юстини. Вражений і зміщений, Кипріян замислився: яка сила може перемогти його могутнє чаклунство? Він усвідомив, що це – сила Христа.
Кипріян розкаявся, спалив усі свої чарівні книги та прийняв хрещення. Його перетворення було настільки глибоким і щирим, що він пішов шляхом священнослужителя і зрештою став єпископом. Під час переслідувань за Діоклетіана Кипріяна і Юстину схопили разом, піддали тортурам і стратили.
Цього ж дня церква вшановує пам'ять преподобного Андрія Критського – не плутати зі святителем Андрієм Критським, пам'ять якого відзначається 4 липня. Окрім того, у 2026 році до цього дня також приурочена пам'ять ряду інших святих, відображених у церковному календарі на жовтень 2026 року.
Молитви дня
О, святі угодники Божі, священномученику Кипріяне та мученице Юстино! Погляньте з висоти небесної на смирення наше і допоможіть нам у скорботах та спокусах. Захистіть нас молитвами вашими від підступів ворожих, збережіть від усякого зла і сподобіть нас у мирі та покаянні завершити життя наше, прославляючи Всесвяте Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Амінь.
Народні вірування та прикмети
У народному календарі цей день прозвали Журавлиним – саме тоді розпочинається масовий відліт журавлів. Наші предки вірили, що поведінка птахів і стан природи цього дня багато розкажуть про майбутню зиму. Збирали також осінні гриби – опеньки та лисички.
- Журавлі летять високо і повільно – осінь буде довгою та теплою.
- Журавлі летять низько і швидко – зима прийде рано.
- На деревах ще багато листя – зима буде холодною і тривалою.
- Сильний листопад – незабаром стрімке похолодання.
- Вітер з півночі – м'яка, але сніжна зима; з півдня – тепла осінь.
- Дощ із грозою – тепла зима аж до Нового року.
Що не можна робити
За народними повір'ями, 2 жовтня не можна впускати в дім незнайомців. Не варто приймати важливі фінансові рішення, підписувати договори та укладати угоди. Не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Суворо заборонено сваритися та з'ясовувати стосунки – будь-який конфлікт може повернутися сторицею. Також не можна вживати алкоголь.
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