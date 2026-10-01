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Герой України Сергій Панфілов: до мене ТЦК завжди підходило культурно

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Герой України Сергій Панфілов: до мене ТЦК завжди підходило культурно
Панфілов розповів про свій досвід спілкування з ТЦК, ставлення до мобілізації та людей, які уникають служби під час війни
фото: об'єднана штурмова бригада «Лють»

Військовослужбовець назвав провокаторами тих осіб, які знімають на камери заходи оповіщення

Герой України Сергій Панфілов розповів про власний досвід спілкування з працівниками ТЦК та СП. За словами військового, до нього неодноразово підходили представники ТЦК, однак щоразу поводилися коректно. Військовий, який отримав важке поранення з ампутацією кінцівок, в інтерв'ю «Главкому» розкритикував людей, які, за його словами, провокують працівників ТЦК, а потім публікують відео конфліктів у соцмережах.

«Я вже багато з ким про це розмовляв, особливо з військовими. Питав майже в кожного, чи підходили до нього ТЦК за час війни. Жоден не сказав, що до нього ставилися грубо чи якось не так. Усі завжди підходили культурно: «Доброго дня», представилися, показали документи. І це не один, не п’ять – я спілкувався з цього приводу, ще до поранення, чоловік із 50 точно, зробив собі таке опитування», – розповів Панфілов.

За словами військовослужбовця, представники ТЦК також неодноразово перевіряли його документи. «До мене теж підходили не раз, і завжди все було нормально: вітаються, представляються, одразу питають: «Служите?», «Цивільний?». Я кажу: «Служу». «Де служите?». Кажу: «В «Люті»». «Можете, будь ласка, показати документи?». Кажу: «Звісно». Показав, усе спокійно, ввічливо. У всіх так було», – зазначив Герой України.

Водночас Панфілов розкритикував поведінку людей, які знімають на камеру процес оповіщення та, за його словами, навмисно провокують працівників ТЦК. «А те, що я бачу, – ці відео, де хтось знімає на камеру, доводить ситуацію до конфлікту, провокує військовослужбовців ТЦК, питає, чи той сам воював…», – каже він.

Сергій Панфіловкапітан поліції, військовослужбовець штурмової бригади Нацполіції «Лють» та Герой України. До служби у бригаді воював у складі батальйону «Миколаїв», брав участь у боях під Бахмутом і штурмі Майорська. У листопаді 2025 року під Костянтинівкою Панфілов підірвався на міні та втратив обидві ноги. Перед цим він двічі за одну добу отримував поранення, прикриваючи групу військових. Після другого підриву боєць близько 19 годин чекав на евакуацію зі джгутами. Після реабілітації Панфілов почав ходити на протезах та заявив про намір повернутися до служби. У 2026 році президент Володимир Зеленський вручив йому звання Героя України та орден «Золота Зірка».

Герой України також звернув увагу на ситуації, коли людина не має бронювання, але намагається уникнути мобілізації. «Якщо ти знаєш, що в тебе немає броні, навіщо з цього робити трагедію? Хтось має не вилазити з ротацій, а ти сидітимеш собі вдома, пиво питимеш, гулятимеш із сім’єю? А хтось по дев’ять місяців не виходить з позиції. Дружина ж не приїде до нього в Краматорськ шашлики смажити», – зазначив Панфілов.

За його словами, частина таких ситуацій після цього потрапляє у соцмережі. «А він знімає це на ТікТок і Ютуб, що його там ТЦК «побили». Звісно, коли людина свідомо провокує і збирає навколо себе глядачів, щоб ті теж це знімали…», – наголосив він.

Панфілов заявив, що вважає роботу ТЦК необхідною: «Я вважаю, що ТЦК роблять свою роботу, і все. Хлопці не безкінечні. Якщо ти усвідомлено не розумієш, що маєш захищати свою Україну, де живе твоя родина… Тоді я вже не знаю. Я до цього дуже погано ставлюсь».

До слова, справи про напади на військовослужбовців ТЦК частіше доходять до вироків, тоді як у справах щодо неправомірних дій працівників ТЦК фінальних судових рішень майже немає.

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Теги: ТЦК Герой України

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