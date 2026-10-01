Герой України Сергій Панфілов: до мене ТЦК завжди підходило культурно
Військовослужбовець назвав провокаторами тих осіб, які знімають на камери заходи оповіщення
Герой України Сергій Панфілов розповів про власний досвід спілкування з працівниками ТЦК та СП. За словами військового, до нього неодноразово підходили представники ТЦК, однак щоразу поводилися коректно. Військовий, який отримав важке поранення з ампутацією кінцівок, в інтерв'ю «Главкому» розкритикував людей, які, за його словами, провокують працівників ТЦК, а потім публікують відео конфліктів у соцмережах.
«Я вже багато з ким про це розмовляв, особливо з військовими. Питав майже в кожного, чи підходили до нього ТЦК за час війни. Жоден не сказав, що до нього ставилися грубо чи якось не так. Усі завжди підходили культурно: «Доброго дня», представилися, показали документи. І це не один, не п’ять – я спілкувався з цього приводу, ще до поранення, чоловік із 50 точно, зробив собі таке опитування», – розповів Панфілов.
За словами військовослужбовця, представники ТЦК також неодноразово перевіряли його документи. «До мене теж підходили не раз, і завжди все було нормально: вітаються, представляються, одразу питають: «Служите?», «Цивільний?». Я кажу: «Служу». «Де служите?». Кажу: «В «Люті»». «Можете, будь ласка, показати документи?». Кажу: «Звісно». Показав, усе спокійно, ввічливо. У всіх так було», – зазначив Герой України.
Водночас Панфілов розкритикував поведінку людей, які знімають на камеру процес оповіщення та, за його словами, навмисно провокують працівників ТЦК. «А те, що я бачу, – ці відео, де хтось знімає на камеру, доводить ситуацію до конфлікту, провокує військовослужбовців ТЦК, питає, чи той сам воював…», – каже він.
Герой України також звернув увагу на ситуації, коли людина не має бронювання, але намагається уникнути мобілізації. «Якщо ти знаєш, що в тебе немає броні, навіщо з цього робити трагедію? Хтось має не вилазити з ротацій, а ти сидітимеш собі вдома, пиво питимеш, гулятимеш із сім’єю? А хтось по дев’ять місяців не виходить з позиції. Дружина ж не приїде до нього в Краматорськ шашлики смажити», – зазначив Панфілов.
За його словами, частина таких ситуацій після цього потрапляє у соцмережі. «А він знімає це на ТікТок і Ютуб, що його там ТЦК «побили». Звісно, коли людина свідомо провокує і збирає навколо себе глядачів, щоб ті теж це знімали…», – наголосив він.
Панфілов заявив, що вважає роботу ТЦК необхідною: «Я вважаю, що ТЦК роблять свою роботу, і все. Хлопці не безкінечні. Якщо ти усвідомлено не розумієш, що маєш захищати свою Україну, де живе твоя родина… Тоді я вже не знаю. Я до цього дуже погано ставлюсь».
До слова, справи про напади на військовослужбовців ТЦК частіше доходять до вироків, тоді як у справах щодо неправомірних дій працівників ТЦК фінальних судових рішень майже немає.
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