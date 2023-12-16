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Що робити з чоловіками, які під час війни виїхали за кордон? Безугла запропонувала рішення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Що робити з чоловіками, які під час війни виїхали за кордон? Безугла запропонувала рішення
Мар’яна Безугла продовжує генерувати ідеї щодо армії
фото з відкритих джерел

Депутатка пропнує жорстке рішення, аж до конфіскації майна

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла продовжує генерувати ідеї щодо армії, служби у війську та мобілізації. Так у суботу, 16 грудня, на своїй сторінці у Facebook вона вирішила спитати у користувачів, як вчинити з тими чоловіками, котрі в час війни перебувають за кордоном.

«Як ви ставитеся до того, щоб громадянам, які підлягають призову, але виїхали за кордон, дати термін на повернення, а у разі неповернення, позбавити громадянства/арештувати активи/інші обмеження? Цікава думка. Доповнення: Наприклад, активи віддати сімʼям загиблих воїнів», – написала депутатка.

Що робити з чоловіками, які під час війни виїхали за кордон? Безугла запропонувала рішення фото 1

У коментарях думки розділилися. Чимало людей підтримали Мар’яну Безуглу.

«Повністю підтримую! Зрадникам і щурам тут нема що робити! Я б і часу на повернення не давала»; «Тільки за. Давно пора, але тим , що виіхали під час війни. Ті, що швидше не чіпати!»; «Підтримую!».

Що робити з чоловіками, які під час війни виїхали за кордон? Безугла запропонувала рішення фото 2

Однак більшість людей у коментарях висловилися проти таких радикальних рішень, зауваживши, що це суперечить Конституції. До того ж, звинуватили депутатку, в тому, що вона розколює суспільство.

Нагадаємо, раніше Безугла назвала можливі терміни демобілізації з війська. 

У законопроєкті про рекрутинг і мобілізацію вказані зміни, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби. Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла. Вона розповіла, що в штурмовики та інші бойові професії жінки можуть піти виключно добровільно. Народна депутатка додала, що один з подружжя військовослужбовців, у яких є 1-2 дитини, матиме право на відстрочку або звільнення, а якщо дітей троє і більше, то обоє.

Крім того, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.

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Теги: кордон Мар’яна Безугла мобілізація

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