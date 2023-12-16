Що робити з чоловіками, які під час війни виїхали за кордон? Безугла запропонувала рішення

Депутатка пропнує жорстке рішення, аж до конфіскації майна

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла продовжує генерувати ідеї щодо армії, служби у війську та мобілізації. Так у суботу, 16 грудня, на своїй сторінці у Facebook вона вирішила спитати у користувачів, як вчинити з тими чоловіками, котрі в час війни перебувають за кордоном.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Як ви ставитеся до того, щоб громадянам, які підлягають призову, але виїхали за кордон, дати термін на повернення, а у разі неповернення, позбавити громадянства/арештувати активи/інші обмеження? Цікава думка. Доповнення: Наприклад, активи віддати сімʼям загиблих воїнів», – написала депутатка.

У коментарях думки розділилися. Чимало людей підтримали Мар’яну Безуглу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Повністю підтримую! Зрадникам і щурам тут нема що робити! Я б і часу на повернення не давала»; «Тільки за. Давно пора, але тим , що виіхали під час війни. Ті, що швидше не чіпати!»; «Підтримую!».

Однак більшість людей у коментарях висловилися проти таких радикальних рішень, зауваживши, що це суперечить Конституції. До того ж, звинуватили депутатку, в тому, що вона розколює суспільство.

Нагадаємо, раніше Безугла назвала можливі терміни демобілізації з війська.

У законопроєкті про рекрутинг і мобілізацію вказані зміни, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби. Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла. Вона розповіла, що в штурмовики та інші бойові професії жінки можуть піти виключно добровільно. Народна депутатка додала, що один з подружжя військовослужбовців, у яких є 1-2 дитини, матиме право на відстрочку або звільнення, а якщо дітей троє і більше, то обоє.

Крім того, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.