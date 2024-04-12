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Що таке спільний заповіт подружжя та для чого він потрібен: пояснення Мін'юсту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Що таке спільний заповіт подружжя та для чого він потрібен: пояснення Мін'юсту
Скласти такий заповіт можуть лише чоловік та жінка, шлюб яких зареєстровано
фото з відкритих джерел

Після смерті одного з подружжя другий з подружжя вже не матиме права скасувати зроблений подружжям заповіт

В Україні подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. Про це повідомляє Міністерство юстиції України. 

Варто звернути увагу, що скласти такий заповіт можуть лише чоловік та жінка, шлюб яких зареєстровано у органі державної реєстрації актів цивільного стану. При цьому проживання однією сім’єю без шлюбу не є підставою для виникнення прав та обов’язків подружжя та, відповідно, унеможливлює складення спільного заповіту.

Окрім того, спільний заповіт може стосуватися лише майна, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, навіть якщо воно зареєстроване на одного з них. Спільною сумісною власністю є майно, набуте подружжям за час шлюбу, якщо інше не встановлено договором або законом (наприклад, будинок, придбаний в шлюбі, є спільним майном). Виняток - майно, що є особистою приватною власністю дружини та чоловіка відповідно до ст. 57 Сімейного кодексу України.

У разі складення спільного заповіту частка у праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя, який його пережив. І тільки в разі смерті останнього - спадщина переходить до призначеного ними спільно спадкоємця. Наприклад, у разі складення подружжям спільного заповіту, в якому вони заповідали все своє майно, що є їх спільною сумісною власністю, своїм дітям в рівних частках, у випадку смерті одного з подружжя його частка автоматично переходить іншому, і той з подружжя, який пережив іншого, стає єдиним власником майна. Діти зможуть отримати спадок тільки після його смерті.

Особливості успадкування та втрати чинності спільного заповіту подружжя

За життя дружини та чоловіка кожен з них має право відмовитися від спільного заповіту. Така відмова підлягає нотаріальному посвідченню.

Після смерті одного з подружжя другий з подружжя вже не матиме права скасувати зроблений подружжям заповіт.

З метою забезпечення виконання спільного заповіту подружжя у разі смерті одного з подружжя нотаріус накладає заборону відчуження майна, зазначеного у заповіті подружжя.

Заповіт подружжя може бути визнано недійсним у судовому порядку.

Раніше Мін'юст розповідав, як засуджених набиратимуть до лав ЗСУ. Після того, як засуджений захотів підписати контракт, суд ухвалює рішення про умовно-дострокове звільнення, яке надходить до відповідного ТЦК. Далі Національна гвардія має доставити особу до військкомату укласти контракт і відправити у військову частину, розповіло Міноборони у коментарі «LB».

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Засуджені можуть укладати контракти на посади рядового, сержантського, старшинського, а також офіцерського складу – відповідно до військового звання, за яким перебувають на військовому обліку. Строк служби – до закінчення особливого періоду. Адміністративний нагляд за такими особами здійснюватиме командир військової частини, також їх братимуть на окремий облік у спецпідрозділі ВЧ.

Служитимуть засуджені виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах (спеціалізованих військових частинах). Вони отримуватимуть щорічну основну відпустку, а також відпустку за сімейними обставинами.

До слова, серед безлічі форм заповітів найцікавішою можна назвати «секретну». Такий документ також містить у собі розпорядження спадкодавця, однак його зміст залишається абсолютно невідомим для всіх, окрім нього, до моменту смерті. Детальніше про те, що таке секретний заповіт та як його скласти, розказав адвокат, партнер адвокатського об’єднання BSB Partners Олексій Швидкий, пише «Сьогодні».

Зміст Цивільного кодексу України визначає секретний заповіт як розпорядження спадкодавця, яке визначає долю належного йому майна та містить вказівки немайнового змісту, зроблене у письмовій формі і підписане ним особисто, розповідає експерт.

Теги: Міністерство юстиції будинок жінка чоловік нотаріус майно спадщина втрати

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