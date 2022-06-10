«Щоб було по протоколу»: мер Марцінків взявся міряти лінійкою траву (фото)

Педантичність міського голови не врятувала комунальників від роботи

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків провів інспекцію містом та вирішив міряти траву лінійкою. Про це він написав у Facebook.

Мер зазначив, що траву можуть не стригти, якщо вона нижча 20 см. Однак, така педантичність міського голови не врятувала комунальників від роботи.

«Почалася з інспекції містом. Цього разу взяли з собою лінійку, щоб міряти траву. Бо по протоколу траву можуть не стригти, якщо вона нижча 20 см. Наміряли, тепер мусять стригти», – написав він.

Нагадаємо, міський голова Івано-Франківська звертався до тимчасових переселенців із проханням поважати місцеві звичаї, а містян просив не спекулювати на безвихідному становищі внутрішньо переміщених осіб і не піднімати ціни на оренду житла.

Раніше в Івано-Франківську спеціально для внутрішньо переміщених осіб відкрили курси української мови.