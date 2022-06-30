Сходження вагонів з українським зерном у Румунії: «Укрзалізниця» розповіла деталі

На території Румунії 29 червня зійшли з рейок 15 українських вагонів-зерновозів. Цю інформацію підтвердив голова правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

«Вчора ввечері 15 українських вагонів-зерновозів зійшли з рейок на території Румунії. Ці вагони були у складі поїзда з 32 вагонів, що повертались порожніми після вивантаження зерна в румунському порту. Всі 32 вагони в поїзді належать українському приватному оператору», – йдеться в повідомленні.

За словами Камишина, зерновози рухались на візках під колію 1435, переставлені в Унгенах (Молдова). Візки власності Залізниці Молдови.

«За оперативною інформацію причина сходу за колійним господарством. Деталі ще розслідуються», – додав Камишін.