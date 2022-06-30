Сходження вагонів з українським зерном у Румунії: «Укрзалізниця» розповіла деталі
Вагони були порожніми
На території Румунії 29 червня зійшли з рейок 15 українських вагонів-зерновозів. Цю інформацію підтвердив голова правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Олександр Камишін.
«Вчора ввечері 15 українських вагонів-зерновозів зійшли з рейок на території Румунії. Ці вагони були у складі поїзда з 32 вагонів, що повертались порожніми після вивантаження зерна в румунському порту. Всі 32 вагони в поїзді належать українському приватному оператору», – йдеться в повідомленні.
За словами Камишина, зерновози рухались на візках під колію 1435, переставлені в Унгенах (Молдова). Візки власності Залізниці Молдови.
«За оперативною інформацію причина сходу за колійним господарством. Деталі ще розслідуються», – додав Камишін.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що у Румунії зійшов із рейок вантажний поїзд, який віз українське зерно. Відомо, що це був приватний вантажний поїзд. За інформацією румунських ЗМІ, аварія могла статися через поганий стан залізниці чи самого поїзда.