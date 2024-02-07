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Штучне запліднення після смерті військового: як Рада врегулювала закон

Христина Петренко
glavcom.ua
Штучне запліднення після смерті військового: як Рада врегулювала закон
Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №10448
фото з відкритих джерел

Біоматеріал буде зберігатися і родина військовослужбовця матиме право на біологічне батьківство у разі загибелі героя

Верховна Рада України врегулювала проблему щодо утилізації біоматеріалу у разі смерті військовослужбовця, виправши «поправку Радуцького». Згідно із нею, у березні клініки повинні були розпочати утилізацію біоматеріалів загиблих військових.

Відтепер біоматеріал буде зберігатися і родина військовослужбовця матиме право на біологічне батьківство у разі загибелі героя.

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду Українського народу» №10448. За 264 депутати. 

Законом вносяться зміни, якими, серед іншого, передбачається, що фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті або оголошення судом її померлою чи безвісно відсутньою.

Раніше повідомлялось, що дружини полеглих воїнів б'ють на сполох, адже вже з березня клініки будуть зобовʼязані утилізовувати заморожену раніше сперму. Їм на рівні законодавства українським жінкам заборонили використовувати для запліднення заморожений біоматеріал їхніх загиблих чоловіків. Володимир Зеленський підписав відповідний закон наприкінці листопада 2023 року.

Мова йде про Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)», який набере чинності 23 березня 2024 року. Вказаним законом передбачено, що у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх зберігання припиняється з подальшою утилізацією.

Наприкінці січня у Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти, що регулюють, зокрема, проблему постмортального батьківства для військових. 

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Теги: Верховна Рада закон Володимир Зеленський законопроєкт біоматеріал військових

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