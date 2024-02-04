Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім прокоментував ідею розділити допомогу Ізраїлю та кошти для України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім прокоментував ідею розділити допомогу Ізраїлю та кошти для України
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр
фото з відкритих джерел

Карін Жан-П'єр: «Ми рішуче виступаємо проти цих хитрощів, які нічого не роблять, аби допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна»

Білий дім виступає проти пропозиції спікера Палати представників від республіканців Майка Джонсона стосовно голосування за окремий законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю, який не включає коштів для України. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, адміністрація президента США Джо Байдена протягом кількох місяців активно працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка мала б профінансувати посилення кордону з Мексикою, а також допомогу Україні та Ізраїлю.

Коли законодавчий текст вже майже готовий, йдеться в тексті заяви, республіканці в Палаті представників вдалися до «цинічного політичного маневру», який використовує безпеку Ізраїлю в «політичних іграх».

«Ми рішуче виступаємо проти цих хитрощів, які нічого не роблять для захисту кордону, нічого не роблять, аби допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна, і відмовляють в гуманітарній допомозі палестинськім цивільним мешканцям, більшість з яких жінки і діти, для якої Ізраїль відкрив маршрут», – наголосила речниця.

Вона додала, що натомість республіканці в Палаті представників повинні працювати над цими питаннями у двопартійному форматі, як це роблять адміністрація та Сенат.

Як повідомлялося, Сенат США наступного тижня голосуватиме щодо угоди про прикордонну безпеку та допомогу Україні. 

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена. 

Як відомо, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату. 

До слова, адміністрація США вважає, що процес ухвалення додаткової допомоги Україні не провалився в Конгресі, адже зусилля продовжуються і фінансування, яке було узгоджене з українськими партнерами, є життєво необхідним зараз для України. 

Теги: Адміністрація Президента Ізраїль фінансування Сенат США законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Білгороді пошкоджено понад 30 автомобілів
«Бавовна» у Білгороді, США скликають Радбез ООН через дії Росії: головне за ніч
5 сiчня, 07:30
Ростов надвечір залишився без світла
Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч
14 сiчня, 06:25
Ердоган сказав посадовцям Туреччини пропустити Всесвітній економічний форум через позицію його організаторів щодо війни Ізраїлю проти ХАМАС
Туреччина пропустить форум у Давосі через позицію Ердогана щодо Гази – Bloomberg
15 сiчня, 13:05
Спікер Палати представників США Майк Джонсон
Спікер палати представників обговорював питання посилення кордонів з Трампом – ЗМІ
19 сiчня, 07:26
Яхья Сінвар переховується у Секторі Гази
Ізраїльська армія виявила, де переховується лідер ХАМАСу
9 сiчня, 08:36
Ресторан «Я Люблю Кебаб» у Білгороді використовує не лише назву, але й кольори, логотип і навіть шрифт української мережі
Львівська мережа фаст-фуду звинуватила росіян у крадіжці бренду
7 сiчня, 17:20
Дмитру Овсяннікову висунуто обвинувачення в порушенні санкцій і відмиванні грошей
У Британії затримано колишнього «губернатора» Севастополя – ЗМІ
31 сiчня, 22:50
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
Чи дійсно законопроєкт про допомогу Україні провалився? Білий дім зробив заяву
1 лютого, 03:00
Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський
Стало відомо, коли Україна та Німеччина підпишуть договір про гарантії безпеки
3 лютого, 23:30

Політика

Російська чемпіонка «наплювала» на мера норвезького міста
Російська чемпіонка «наплювала» на мера норвезького міста
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель їде до Києва
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель їде до Києва
Саакашвілі одужує – грузинський омбудсмен
Саакашвілі одужує – грузинський омбудсмен
Євросоюз нагадав Ердогану про його обіцянку щодо Путіна
Євросоюз нагадав Ердогану про його обіцянку щодо Путіна
Греція може передати Україні ракети С-300? Речник уряду відреагував
Греція може передати Україні ракети С-300? Речник уряду відреагував
«План Байдена»: мир з Москвою в обмін на території? Що з цим робити
«План Байдена»: мир з Москвою в обмін на території? Що з цим робити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5646
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5423
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4613
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4544
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua