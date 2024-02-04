Білий дім прокоментував ідею розділити допомогу Ізраїлю та кошти для України

Карін Жан-П'єр: «Ми рішуче виступаємо проти цих хитрощів, які нічого не роблять, аби допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна»

Білий дім виступає проти пропозиції спікера Палати представників від республіканців Майка Джонсона стосовно голосування за окремий законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю, який не включає коштів для України. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

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За її словами, адміністрація президента США Джо Байдена протягом кількох місяців активно працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка мала б профінансувати посилення кордону з Мексикою, а також допомогу Україні та Ізраїлю.

Коли законодавчий текст вже майже готовий, йдеться в тексті заяви, республіканці в Палаті представників вдалися до «цинічного політичного маневру», який використовує безпеку Ізраїлю в «політичних іграх».

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«Ми рішуче виступаємо проти цих хитрощів, які нічого не роблять для захисту кордону, нічого не роблять, аби допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна, і відмовляють в гуманітарній допомозі палестинськім цивільним мешканцям, більшість з яких жінки і діти, для якої Ізраїль відкрив маршрут», – наголосила речниця.

Вона додала, що натомість республіканці в Палаті представників повинні працювати над цими питаннями у двопартійному форматі, як це роблять адміністрація та Сенат.

Як повідомлялося, Сенат США наступного тижня голосуватиме щодо угоди про прикордонну безпеку та допомогу Україні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена.

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Як відомо, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату.

До слова, адміністрація США вважає, що процес ухвалення додаткової допомоги Україні не провалився в Конгресі, адже зусилля продовжуються і фінансування, яке було узгоджене з українськими партнерами, є життєво необхідним зараз для України.