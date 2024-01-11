Глава МЗС Литви Ландсбергіс поскаржився, що його не запросили на зустріч із Зеленським

Ландсбергіс зустрів президента України у Вільнюському аеропорту, він сказав, що це було лише ввічливе «привітання»

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його не запросили на зустріч із українською делегацією 10 січня, яку очолював президент України Володимир Зеленський. Про це пише LRT.

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За словами Ландсбергіса, він не був запрошений на зустріч офісом президента Литви. «Це не якийсь демарш із мого боку, це не моє рішення, що мене там немає», – сказав Ландсбергіс журналістам біля будівлі уряду в середу.

Хоча Ландсбергіс зустрів президента України у Вільнюському аеропорту, він сказав, що це було лише ввічливе «привітання».

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Міністр також не став давати оцінки тому, чи порушила канцелярія президента Литви дипломатичну практику, не запросивши його на зустріч.

Нагадаємо, 10 січня, президент Володимир Зеленський з неанонсованим візитом прибув до столиці Литви – Вільнюса. Зеленський зустрівся у Вільнюсі із президентом Литви Гітанасом Науседою.Зеленський подякував литовському колезі за прийом та потужну оборонну, гуманітарну і політичну підтримку нашої країни з боку Литви.