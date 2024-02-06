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Україна розробить новий механізм бронювання від мобілізації – Зеленський

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна розробить новий механізм бронювання від мобілізації – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський
фото: Офіс Президента

Офіс президента працює за формулою «ти воюєш або працюєш на державу»

В Україні планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час поїздки на Черкащину.

За його словами, не можна залишати військових без ротації, але водночас важливо зберігати економіку. Тому Офіс президента планує йти за формулою «ти воюєш або працюєш на державу».

Зеленський розповів, що незабаром планується розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову. Він також наголосив на необхідності проведення відкритого діалогу між державою та підприємцями щодо цього питання.  

«Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу», – сказав Зеленський. 

До того ж, він зазначив, що важливо знайти формат підтримки бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки.

«Я попросив наших економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює «в білу». Чесного українського бізнесу, щоб до таких людей на час війни не було питань від податківців і правоохоронців», – сказав президент.

Нагадаємо, питання бронювання працівників від мобілізації повинні вирішуватись швидше та прозоріше, тому що зараз ця процедура максимально забюрократизована. Таку думку висловив генеральний директор трубної компанії «Сентравіс» Юрій Атанасов. 

Як повідомлялося, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. 

Як повідомлялося раніше, у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до територіальних центрів комплектування (ТЦК) у електронному кабінеті призовника. При цьому повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив.

До слова, Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у понеділок, 5 лютого, визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

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Теги: податки Володимир Зеленський президент Офіс президента мобілізація

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