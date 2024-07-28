Що робитиме військова поліція? Пояснення Міноборони

Ілля Костін назвав основні функції військової поліції

Військова поліція працюватиме за схожими принципами з Військовою службою правопорядку (ВСП), але матиме розширені повноваження. Про це розповів уповноважений Міноборони з питань військової поліції Ілля Костін, передає Арміяinform.

Основними функціями військової поліції будуть: підтримання військової дисципліни, оперативно-розшукова діяльність, слідчі дії в питаннях військових злочинів, а також захист прав військовослужбовців і виконання покарань.

«Тобто, до функцій ВСП додаються оперативно-розшукова та обмежено слідча діяльність. Виключно щодо військових злочинів», – пояснив Костін.

Він наголосив, що створення військової поліції є дуже актуальним питанням, адже Україна – єдина країна у світі, яка веде такі масштабні бойові дії і не має такого військового формування з правоохоронними функціями.

Нагадаємо, що 19 червня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №6569-д про військову поліцію. Рішення підтримали 247 народних обранців. За словами Костіна, нині очікується друге читання законопроєкту, до якого в Міноборони підготували пропозиції.