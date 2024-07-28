Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Що робитиме військова поліція? Пояснення Міноборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Що робитиме військова поліція? Пояснення Міноборони
фото: The Intercept (ілюстративне)

Ілля Костін назвав основні функції військової поліції

Військова поліція працюватиме за схожими принципами з Військовою службою правопорядку (ВСП), але матиме розширені повноваження. Про це розповів уповноважений Міноборони з питань військової поліції Ілля Костін, передає Арміяinform.

Основними функціями військової поліції будуть: підтримання військової дисципліни, оперативно-розшукова діяльність, слідчі дії в питаннях військових злочинів, а також захист прав військовослужбовців і виконання покарань.

«Тобто, до функцій ВСП додаються оперативно-розшукова та обмежено слідча діяльність. Виключно щодо військових злочинів», – пояснив Костін.

Він наголосив, що створення військової поліції є дуже актуальним питанням, адже Україна – єдина країна у світі, яка веде такі масштабні бойові дії і не має такого військового формування з правоохоронними функціями.

Нагадаємо, що 19 червня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №6569-д про військову поліцію. Рішення підтримали 247 народних обранців. За словами Костіна, нині очікується друге читання законопроєкту, до якого в Міноборони підготували пропозиції. 

Читайте також: Відкрийте, військова поліція! Правда і фейки про закон, ухвалений у першому читанні
Теги: Міноборони війна поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Командир першого десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади застеріг від «замороження» війни в Україні
До чого призведе «замороження» війни в Україні? Командир ЗСУ відповів
29 червня, 09:25
Угода спрямована на зміцнення взаємодії у сфері дистанційного зондування Землі, що важливо для національної безпеки та оборони України
Співпраця у космічній розвідці: Міноборони підписало меморандум з фінською ICEYE
9 липня, 09:55
Зеленський відреагував на нові Patriot від партнерів
Зеленський про нові Patriot від партнерів: «Дякуємо, але цього недостатньо»
10 липня, 05:28
Від початку доби відбулося 128 бойових зіткнень на фронті
Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2024 року
10 липня, 00:52
У межах 75-го саміту НАТО у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джозефом Байденом
Зеленський повідомив, що потрібно для того, щоб мир повернувся якнайшвидше
11 липня, 22:41
Від початку доби відбулося 86 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2024 року
17 липня, 00:00
Окупанти просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
19 липня, 04:28
Загальна кількість кубинців, які беруть участь у бойових діях, ймовірно, становить кілька сотень
Bloomberg: кубинці їдуть на війну проти України через щедрі виплати і паспорти РФ
19 липня, 23:50
За два роки пандемії на розширення цвинтарів росіяни витратили вдвічі менше, ніж за два роки війни
Росія втричі збільшила витрати на розширення кладовищ
21 липня, 08:42

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Російські війська атакували Україну новим безпілотником
Російські війська атакували Україну новим безпілотником
Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2024 року
Що робитиме військова поліція? Пояснення Міноборони
Що робитиме військова поліція? Пояснення Міноборони
Відключення світла 29 липня: оприлюднені графіки «Укренерго»
Відключення світла 29 липня: оприлюднені графіки «Укренерго»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Чи треба відвертатись від Європи через скандал на Олімпіаді?
25K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
24K
Планував одружитися із захисницею «Азовсталі» Пташкою. Згадаймо Ярослава Христюка
21K
Парад флоту в Росії: ЗМІ помітили цікаву деталь
18K
Донька президента «Динамо» зізналася, що вже рік одружена з відомим футболістом
11K
Прогноз магнітних бур на 29-31 липня: якою буде сонячна активність

Новини

Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
Вчора, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
Вчора, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Вчора, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
27 липня, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
27 липня, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
26 липня, 18:16

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua