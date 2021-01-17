Синоптики попередили про сильні морози в Україні

Сильні морози в Україні протримаються ще три дні

Синоптики прогнозують понад 22 градуси морозу протягом 17-19 січня у Сумській, Полтавській, Харківській та Волинській областях

В Україні до 18 січня будуть аномальні морози. Подекуди очікується до -24 градусів.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

17 січня в Україні очікується до -24 градусів нижче нуля у Сумській області, на Полтавщині та Харківщині буде до -22 градусів уночі, на Житомирщині стовпчик термометра опуститься до -21, а у Київській і Дніпропетровській областях – до мінус 20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 17 січня

18 січня, в Сумській та Волинській областях буде до -22 градусів уночі, а у Житомирській і Рівненській – до -21. У Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Київській, Львівській і Харківській областях до -20 вночі.

Прогноз погоди в Україні на 18 січня

19 січня до -22 градусів вночі та увечері буде у Волинській та Сумській областях, до -21 – у Рівненській і Житомирській та до -20 вночі у Київській, Чернігівській, Львівській, Черкаській, Полтавській, Харківській і Луганській областях.

Однак із 20 січня в Україні почнеться легке потепління – до мінус 17-18 морозу.