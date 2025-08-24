Головна Країна Події в Україні
Президент підписав вісім указів про присвоєння звання Героя України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент підписав вісім указів про присвоєння звання Героя України
Захисникам було надано найвище державне звання
фото з відкритих джерел

Воїни були відзначені за особисту мужність і героїзм, виявлені у протистоянні агресії РФ

На День Незалежності президент Володимир Зеленський підписав нові укази про присвоєння ордена «Золота Зірка». П’ятеро з них – воїни, які віддали життя за Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази глави держави.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові звання Герой України присвоєно:

  • Євгенію Щербині – старшому солдату (посмертно).
  • Миколі Постовому – солдату (посмертно).
  • Михайлу Корсуну – старшому солдату.
  • Івану Кедику – штаб-сержанту (посмертно).
  • Ігорю Журавлю – старшому сержанту (посмертно).
  • Дмитру Єлецькому – молодшому лейтенанту.
  • Владиславу Бикову – молодшому сержанту (посмертно).
  • Дмитру Вітязю – підполковнику.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський посмертно відзначив поета та військовослужбовця Максима Кривцова на псевдо Далі орденом «Золота Зірка». Як відомо, Максим Кривцов загинув на передовій 7 січня 2024 року. Йому було 33 роки. 11 січня минулого року з Максимом попрощалися в Києві, а поховали героя в його рідному Рівному 12 січня того ж року.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння командиру бригади «Лють» Максиму Казбану звання Героя України.

До слова, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» майору Денису Юдіну. Денис Юдін – пілот. Його бойові вильоти – це удари по стратегічних цілях противника: командні пункти, броньована техніка, склади боєприпасів, скупчення окупантів. Має 294 перемоги у небі.

Теги: Герой України Володимир Зеленський державні нагороди

