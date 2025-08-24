Президент підписав вісім указів про присвоєння звання Героя України

Воїни були відзначені за особисту мужність і героїзм, виявлені у протистоянні агресії РФ

На День Незалежності президент Володимир Зеленський підписав нові укази про присвоєння ордена «Золота Зірка». П’ятеро з них – воїни, які віддали життя за Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази глави держави.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові звання Герой України присвоєно:

Євгенію Щербині – старшому солдату (посмертно).

Миколі Постовому – солдату (посмертно).

Михайлу Корсуну – старшому солдату.

Івану Кедику – штаб-сержанту (посмертно).

Ігорю Журавлю – старшому сержанту (посмертно).

Дмитру Єлецькому – молодшому лейтенанту.

Владиславу Бикову – молодшому сержанту (посмертно).

Дмитру Вітязю – підполковнику.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський посмертно відзначив поета та військовослужбовця Максима Кривцова на псевдо Далі орденом «Золота Зірка». Як відомо, Максим Кривцов загинув на передовій 7 січня 2024 року. Йому було 33 роки. 11 січня минулого року з Максимом попрощалися в Києві, а поховали героя в його рідному Рівному 12 січня того ж року.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння командиру бригади «Лють» Максиму Казбану звання Героя України.

До слова, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» майору Денису Юдіну. Денис Юдін – пілот. Його бойові вильоти – це удари по стратегічних цілях противника: командні пункти, броньована техніка, склади боєприпасів, скупчення окупантів. Має 294 перемоги у небі.