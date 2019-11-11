Скалецька на «Годині запитань до уряду» працюватиме у новому форматі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зоряна Скалецька у п'ятницю розповідатиме про реформи у медицині

«Година уряду» пройде у режимі «питання – відповідь»

Міністрерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька у п’ятницю, 15 листопада, працюватиме на «Годині запитань до уряду» у новому форматі.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради.

Разумков зазначив, що «відтепер спікери «Години уряду» працюватимуть у режимі питання – відповідь». «Ніхто не буде слухати «як космічні кораблі бороздять простори», - сказав голова парламенту.

Рішення запросити міністерку МОЗ Скалецьку на «Годину уряду» було прийняте у відповідь на пропозицію народного депутата від «Європейської солідарності» Ірини Геращенко, яка запропонувала обговорити питання реформи охорони здоров'я.

Нагадаємо, Скалецька звільнила всіх своїх радників.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення відсторонити від посади директора Інституту раку Олену Колесник.

Як відомо, за результатами внутрішнього аудиту в Національному інституті раку були встановлені численні порушення.