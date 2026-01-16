Головна Країна Суспільство
Скандал із «бронюванням»: військове меморіальне кладовище підтвердило, що в них працює Петров

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Скандал із «бронюванням»: військове меморіальне кладовище підтвердило, що в них працює Петров
Петров обіймає посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій ДУ «НВМК»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У ДУ «НВМК» працює загалом 53 співробітники

ДУ «Національне військове меморіальне кладовище» (НВМК) підтвердило інформацію, що політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу «Ісландія» Володимир Петров працює в установі провідним фахівцем відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Петров Володимир Володимирович обіймає посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій ДУ «НВМК», – йдеться у відповіді установи.

Зазначається, що функціональні обов’язки Петрова полягають у підготовці інформаційних матеріалів, інформаційному та комунікаційному супроводі діяльності ДУ «НВМК», моніторингу інформаційного простору, підготовці аналітичних довідок, адмініструванні та наповненні інформаційних ресурсів установи, за дорученням начальника відділу взаємодія зі засобами масової інформації та іншими інформаційними майданчиками.

Зокрема, в установі працює загалом 53 співробітники.

Нагадаємо, народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що медійні діячі Володимир Петров та Сергій Іванов заброньовані від мобілізації з липня 2025 року різними організаціями. За словами Железняка, Петров має бронювання від державної установи «Національне військове меморіальне кладовище», де він оформлений як фахівець відділу комунікацій та інформаційних технологій.

Згодом Міністерство у справах ветеранів України розпочало службове розслідування через інформацію про те, що захист від мобілізації у державній установі «Національне військове меморіальне кладовище» отримав політтехнолог та ведучий YouTube-каналу «Ісландія» Володимир Петров. Очільниця міністерства Наталія Калмикова, відповідаючи на запитання народних депутатів у Верховній Раді, підтвердила початок перевірки.

