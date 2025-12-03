Головна Країна Суспільство
Скандал із військовою формою. Експомічниця Залужного дала обіцянку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Скандал із військовою формою. Експомічниця Залужного дала обіцянку
Алла Мартинюк пообіцяла більше не одягати військову форму
Ветеранка російсько-української війни Єва Тур розкритикувала Аллу Мартинюк через те, що вона вдягнула військову форму

Волонтерка та колишня позаштатна помічниця Валерія Залужного Алла Мартинюк після конфлікту з ветеранкою російсько-української війни, парамедикинею, художницею та редакторкою Євою Тур пообіцяла більше не одягати мультикам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Мартинюк.

Як відомо, Єва Тур розкритикувала Аллу Мартинюк через те, що вона вдягнула військову форму. За словами волонтерки, після конфлікту жінки довго спілкувалися та порозумілися.

«Ви не йдете з нами пліч-о-пліч, бо так йдуть з нами наші побратими та посестри. Ви – позаду нас, як і решта цивільних. Бо ми жертвуємо своїм здоров’ям та життям, аби наші й ваші домівки мали хоч трохи більше спокою. Алло, я Вам пояснюю, що моєю ціллю було, аби люди зрозуміли, що форма – це більше, ніж роба, бо у ній воюють, отримують каліцтва, втрачають життя, у ній хоронять. Я Вам жодним чином не забороняла носити броню у прифронтових місцях, я лиш просила утриматися від фотосесій у формі та бойовому екіпі тощо.. І буду вдячна, якщо Ви прокомунікуєте назагал про те, що віднині форма як памʼять буде в шафі», – йдеться у повідомленні, яке написала Тур для Мартинюк.

Експомічниця Залужного заявила, що погодилася зі словами парамедикині та наголосила, що поважає її думку. «Я більше не буду вдягати свою форму мультикам, бо поважаю їх думку. Але щодо фото в бойовому екіпі під час поїздок, якщо вони ще будуть, то я не буду знімати Броник на кожному фото-звіті, це абсурд, це моє життя, яке цінне для мене і прошу теж поважати мою думку», – зазначила вона.

Скандал із військовою формою. Експомічниця Залужного дала обіцянку фото 1

Мартинюк наголосила, що її благодійний фонд поки не приймає нових запитів, оскільки потрібно закрити старі та «подумати про все що відбулось». «А відбулось в мене надто багато усього за цей тиждень, крім хейту, я маю прожити це і відпустити», – зазначила вона.

На допис згодом відреагувала Єва Тур. Вона наголосила, що волонтерці ніхто не забороняв одягати захист під час перебування на прифронтових територіях. «Алло, знову проблема комунікації: мова йшла про фотосесії у тилу, ніхто ж не забороняє тобі чи іншим волонтерам одягати броню на прифронтових територіях та робити фото під час передачі допомоги, бо це потрібно для звітності», – написала військова.

Скандал із військовою формою. Експомічниця Залужного дала обіцянку фото 2

Нагадаємо, ветеранка російсько-української війни, парамедикиня, художниця та редакторка Єва Тур повідомила, що в неї виник конфлікт із волонтеркою та колишньою позаштатною помічницею Валерія Залужного Аллою Мартинюк. Єва розкритикувала Аллу Мартинюк через те, що вона вдягнула військову форму, натомість ексрадниця Залужного емоційно їй відповіла.

