Скільки підприємств Білорусі працюють на війну РФ проти України – дані розвідки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Більшість білоруських підприємств залучені до виконання російського державного оборонного замовлення
Понад 80% підприємств Білорусі працюють на оборонні потреби РФ

Більшість білоруських підприємств залучені до виконання російського державного оборонного замовлення та фактично працюють на потреби війни проти України. Про це в інтерв’ю «Укрінформ» повідомив перший заступник голови Служба зовнішньої розвідки України Олег Луговський, пише «Главком».

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення білоруський військово-промисловий комплекс майже повністю інтегрувався у російський. Сьогодні понад 80% підприємств Білорусі виконують замовлення в межах російської держпрограми озброєнь на 2025-2034 роки.

«Білорусь залишається основним і фактично єдиним союзником Росії на Західному напрямку та продовжує відігравати роль тилу РФ — постачає боєприпаси, безпілотні системи й ремонтує російську військову техніку», – заявив Луговський.

У СЗР зазначають, що територія Білорусі активно використовується для постачання компонентів і технологій російському ВПК з метою обходу міжнародних санкцій. Білоруські підприємства, зокрема, ремонтують бронетанкову техніку, ракетно-артилерійські системи, засоби зв’язку, автоматизовані системи управління та авіаційну техніку РФ.

Нагадаємо, Білорусь передала Росії кілька ешелонів з військовою технікою. Її переправляли до центральної бази резерву танків збройних сил РФ. 

Теги: Білорусь боєприпаси війна

