ООН підрахувала, скільки разів з 24 лютого українці перетнули державний кордон

Найбільше українців виїхали до Польщі

Після початку повномасштабного вторгнення Росії українці понад 10 мільйонів разів перетнули державний кордон на виїзд. Про це повідомляє EU Observer.

Починаючи з 24 лютого було зафіксовано 10 107 957 перетинів кордону з України.

За даними ООН, майже чотири мільйони українців подали документи на тимчасове проживання в сусідніх країнах. Найбільше – у Польщі, де оселилося понад 1,2 млн біженців з нашої держави.

Повідомляється також, що багато українців були примусово відправлені до Росії, де вони стикаються з порушеннями прав людини. В ООН зафіксували майже два мільйони випадків перетину кордону з України до РФ з початку повномасштабної російської агресії.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в останньому звіті назвало ситуацію з українськими біженцями «однією з найбільших криз вимушеного переміщення з часів Другої світової війни, і, безперечно, найшвидшою».

Нагадаємо, Польща спростила отримання «карти поляка» для українців. Відповідно до нових правил, заяву на Карту можна буде подати у будь-якому воєводському управлінні, відповідно до місця перебування у Польщі, а не, як у попередніх правилах, – лише у польських консульствах за межами країни. Це рішення дозволить оформити документ попри призупинення роботи більшості польських консульств в Україні через агресію Російської Федерації.

Також повідомлялося, що українські біженці отримали право на перетин кордонів Євросоюзу з електронним документом Diia.pl.

До слова, 19 липня Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, згідно з яким громадяни Польщі зможуть легально жити та працювати в Україні протягом 18 місяців, а також вести тут бізнес, навчатися в освітніх закладах, отримувати медобслуговування та окремі соцвиплати відповідно до законодавства України.