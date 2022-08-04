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ООН підрахувала, скільки разів з 24 лютого українці перетнули державний кордон

Альона Боженко
Сьогодні, 06:55 glavcom.ua
ООН підрахувала, скільки разів з 24 лютого українці перетнули державний кордон
Українці перетинали кордон України понад 10 мільйонів разів
фото: МВС

Найбільше українців виїхали до Польщі

Після початку повномасштабного вторгнення Росії українці понад 10 мільйонів разів перетнули державний кордон на виїзд. Про це повідомляє EU Observer.

Починаючи з 24 лютого було зафіксовано 10 107 957 перетинів кордону з України.

За даними ООН, майже чотири мільйони українців подали документи на тимчасове проживання в сусідніх країнах. Найбільше – у Польщі, де оселилося понад 1,2 млн біженців з нашої держави.

Повідомляється також, що багато українців були примусово відправлені до Росії, де вони стикаються з порушеннями прав людини. В ООН зафіксували майже два мільйони випадків перетину кордону з України до РФ з початку повномасштабної російської агресії.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в останньому звіті назвало ситуацію з українськими біженцями «однією з найбільших криз вимушеного переміщення з часів Другої світової війни, і, безперечно, найшвидшою».

Нагадаємо, Польща спростила отримання «карти поляка» для українців. Відповідно до нових правил, заяву на Карту можна буде подати у будь-якому воєводському управлінні, відповідно до місця перебування у Польщі, а не, як у попередніх правилах, – лише у польських консульствах за межами країни. Це рішення дозволить оформити документ попри призупинення роботи більшості польських консульств в Україні через агресію Російської Федерації.

Також повідомлялося, що українські біженці отримали право на перетин кордонів Євросоюзу з електронним документом Diia.pl. 

До слова, 19 липня Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, згідно з яким громадяни Польщі зможуть легально жити та працювати в Україні протягом 18 місяців, а також вести тут бізнес, навчатися в освітніх закладах, отримувати медобслуговування та окремі соцвиплати відповідно до законодавства України.

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Теги: ООН українці біженці війна в Україні війна

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