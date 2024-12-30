Скільки української території РФ захопила у 2024 році: аналіз експертів

Кількість українських територій, яку вдалось захопити російським військам у 2024 році, дорівнює трьом площам Києва

Експертам вдалось проаналізувати та з’ясувати, які відбулись територіальні зміни на карті бойових дій за 2024 рік. Стало відомо, що протягом року, що минає Росія окупувала 2 800 квадратних кілометрів української території. Про це повідомили аналітики проєкту UA War Infographics.

Аналітики порівнюють, що кількість українських територій, яку вдалось захопити російським військам у 2024 році, дорівнює трьом площам столиці України.

«За 2024 рік Росія захопила територію, рівну трьом площам Києва», — зазначили аналітики, опублікувавши карту захоплених територій.

Додамо, що згідно з інформацією Генерального штабу, за 2024 рік ЗСУ відмінусували понад 420 тис. російських військових. Порівняно з 2022 роком, у 2023 році кількість втрат окупантів збільшилось вдвічі. За весь 2022 рік втрати окупантів становили 105 тис. людей, у 2023 – 255 тис. солдатів. Це свідчить про те, що Росія щороку нарощує свої зусилля, щоб максимально більше захопити українських територій, проте з року в рік число втрат ворога тільки подвоюється.

Нагадаємо, що РФ у війні з Україною станом на 30 грудня втратила: