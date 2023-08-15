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Україна посилює контроль за виїздом чоловіків за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна посилює контроль за виїздом чоловіків за кордон
ДПСУ працює над тим, аби унеможливити використання підроблених документів під час перетину кордону людьми
фото з відкритих джерел

Прикордонники спільно з Міноборони планують обмінюватися інформацією щодо військовозобов'язаних, аби запобігти незаконному виїзду з країни

В Україні посилять контроль за виїздом чоловіків в умовах воєнного стану. Прикордонники спільно з Міноборони планують обмінюватися інформацією щодо військовозобов'язаних, аби запобігти незаконному виїзду з країни з підробленими документами. Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Насамперед Демченко пояснив, що є правила перетину державного кордону, затверджені постановою уряду №57, яких дотримуються прикордонники. Зокрема, одна з умов перетину кордону стосується осіб, які непридатні до військової служби й виключені з військового обліку. Відповідно, це підтверджуючі документи, які видаються військкоматами.

«Але за період цих обмежень ми фіксуємо, що досить значна кількість осіб намагається перетнути кордон, використовуючи підроблені документи. Саме тому вже певний час Державна прикордонна служба України (ДПСУ) співпрацює з Міноборони, щоб налагодити інформаційний обмін між базами даних», – заявив Демченко.

Як пояснив речник Держприкордонслужби, йдеться про взаємний інформаційний обмін між базами даних Держприкордонслужби та Єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних. Система дозволить не в телефонному режимі дізнаватися чи дійсний документ або ні, а на підставі цього інформаційного обміну.

За словами Демченка, наразі розробляється програмне забезпечення та визначаються критерії допуску представників військкоматів до бази даних ДПСУ і навпаки. Відтак, коли всі умови будуть виконані, зокрема в технічному забезпеченні, тоді система може запрацювати.

Як зауважив речник Держприкордонслужби, нова система не стосується об'єднання баз даних чи їх систематизацію. Йдеться саме про інформаційний обмін, який може запрацювати між базою ДПСУ та Єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних. Тобто фактично перевірка відбуватиметься відносно кожної конкретної особи кого б це не стосувалося.

Речник ДПСУ пояснив, така робота ведеться, аби унеможливити використання підробок і зменшення інших ризиків під час перетину кордону людьми. Адже від часу повномасштабного вторгнення РФ в пунктах пропуску було викрито більш як 6100 порушників.

«В пунктах пропуску вже було викрито більш як 6100 осіб, які намагалися використати підробні документи. В тому числі начебто видані військкоматами», – розповів Демченко.

Нагадаємо, за весь час повномасштабної війни на кордоні України було затримано стільки чоловіків, скільки потрібно для формування п'яти бригад ЗСУ.

До слова, у Тернопільській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який заявив на суді, що не хоче йти захищати Україну, бо «не має сім’ї» і хвилюється за своє господарство.

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Теги: ухилянти мобілізація кордон Держприкордонслужба

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