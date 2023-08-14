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Уряд дозволив родичам загиблих в АТО виїжджати за кордон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд дозволив родичам загиблих в АТО виїжджати за кордон
Кабінет міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України
фото з відкритих джерел

Через воєнний стан в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з країни

Близьким родичам тих, хто загинув або пропав без вісти в АТО, уряди дозволив виїжджати за кордон. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Як зазначається, Кабінет міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

«Громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, зможуть перетинати державний кордон України у період дії воєнного стануЙ», – йдеться в повідомленні.

Згідно з постановою від 11 серпня 2023 р. № 693-р, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають: жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

До відома, через воєнний стан в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю тощо.

Раніше повідомлялося, що військовозобов’язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (АТО), зможуть перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану.

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Теги: воєнний стан чоловік кордон

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