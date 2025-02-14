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«Укрпошта» випустить марку, присвячену героїчній Волновасі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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«Укрпошта» випустить марку, присвячену героїчній Волновасі
На поштовій марці «Міста Героїв. Волноваха» буде зображено паровоз, що мчить крізь безкрайні поля соняшників
фото: Укрпошта

Війна зачепила Волноваху ще у травні 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року місто одним із перших взяло на себе удар російських окупантів

«Укрпошта» анонсувала випуск поштової марки «Міста Героїв. Волноваха», присвяченої невеличкому місту на Донеччині, яке було важливим залізничним вузлом на лініях Маріуполь-Донецьк та Маріуполь-Запоріжжя. Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

«Війна зачепила Волноваху ще у травні 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року місто одним із перших взяло на себе удар російських окупантів. Внаслідок запеклих боїв та авіаударів місто було майже повністю знищене, а його мешканці змушені залишити рідні домівки. З 11 березня 2022 року Волноваха перебуває під окупацією Росії», – йдеться в повідомленні.

Місто-герой України – почесна відзнака, встановлена Президентом України Володимиром Зеленським 6 березня 2022 року для відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст від збройної агресії Росії проти України. Волноваха однією з перших отримала цю високу нагороду, нарівні з Гостомелем, Харковом, Маріуполем та іншими містами, що стали форпостами боротьби.

Зазначається, що на поштовій марці «Міста Героїв. Волноваха» буде зображено паровоз, що мчить крізь безкрайні поля соняшників, залишаючи за собою палаюче місто. Це не просто ілюстрація – це історія Волновахи, закарбована у символах.

«Укрпошта» випустить марку, присвячену героїчній Волновасі фото 1

«Залізниця – серце міста, яке будувалося як важливий транспортний вузол у 1881 році. Потяг символізує не лише стратегічну роль міста, а й евакуацію мешканців під час бойових дій, яка стала порятунком для багатьох людей. Окремої уваги заслуговує картка із написом «Я Волноваха. Je suis Volnovakha», що відсилає до трагічних подій 2015 року, коли окупанти розстріляли українських військових і мирних жителів на блокпосту неподалік міста», – повідомляє «Укрпошта».

«Укрпошта» випустить марку, присвячену героїчній Волновасі фото 2

Автор марки – військовий художник Dante. Тираж становить 840 тис. примірників, номінал – U (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштової картки).

Окрім того, випущено 25 тис. примірників конверта «Перший день», 20 тис. художніх карток, 500 екземплярів презентаційних папок.

Погашення штемпелем «Перший день» відбудеться у м. Києві (01001), спецпогашення – у с. Ялта Волноваського району Донецької області.

«Укрпошта» випустить марку, присвячену героїчній Волновасі фото 3

Офіційне введення в обіг марки «Міста Героїв. Волноваха» відбудеться 18 лютого. А вже з 13 лютого марковий аркуш із шести марок, конверт та художня картка до випуску будуть доступні у Поштовому маркеті для оформлення передзамовлення. 

Нагадаємо, що «Укрпошта» започаткувала серію поштових випусків, присвячених героїчним містам країни, у грудні 2022 року з випуску «Херсон — це Україна!». У 2023 році її продовжили поштовий блок «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель», випуск «Міста Героїв. Харківщина», присвячений містам Героїв: Балаклії, Ізюму, Куп’янську та Харкову, марка «Міста Героїв. Охтирка», поштовий блок «Міста Героїв. Чернігівщина» та марка, присвячена нескореному місту корабелів – «Міста Героїв. Миколаїв».

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Теги: Маріуполь війна Донеччина потяг залізниця Укрпошта місто

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