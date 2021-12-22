Сьогодні – Зачаття Пресвятої Богородиці: що не можна робити цього дня

У День Анни не сватаються, не зав’язують нових знайомств, але і не розривають старі відносини

У середу, 22 грудня, християни святкують Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Свято також називають днем святої Анни.

Анна разом зі своїм чоловіком Іоакимом досить довго не могли зачати дитину. І коли вони вже й зовсім зневірилися, оскільки були вже в поважному віці, їм з’явився ангел, який сповістив про те, що зовсім скоро вони стануть батьками.

Вдячні Анна і Іоаким вирішили, що згодом віддадуть свою дочку в храм для служіння Богу. Дійсно, через дев’ять місяців після того, як ангел оголосив Іоакиму і Анні цю новину, у них народилася дочка, яку вони назвали Марією.

Що можна і не можна робити сьогодні

Цього дня читали молитви від безпліддя. Вважається, що лише щира молитва Анні, яка 50 років не могла завагітніти, допомогла їй народити Діву Марію. Вагітні жінки просять послати їм легкі пологи і здорове немовля. На Анни прийнято молитися про здоров’я і благополуччя своїх дітей.

У давнину цього дня вагітні жінки постили, уникали сварок і конфліктів, а також місць, де можна було зустріти хворих людей або з каліцтвами. Щоби не нашкодити майбутній дитині, вагітні не шили, не вишивали і не займалися будь-якою іншою роботою. Також не розпалювали вогонь у печі, щоб у дитини на тілі не було відмітин. Якщо вагітна переступить через гострі предмети, то дитя народиться хворобливим або пологи будуть важкими.

День святої Анни своїм професійним святом вважають бджолярі. Вони читали спеціальні молитви, щоби бджоли були здорові і дали на наступний рік багатий урожай.

Вважалося, що до цього дня лісові хижаки збираються у зграї і розбігаються лише після Водохреща.

Не можна цього дня сваритися, злитися і відчувати почуття заздрості і ненависті до оточуючих.

Не рекомендується 22 грудня здійснювати раптові покупки, оскільки речі можуть швидко зіпсуватися.

У день Анни не сватаються, не зав’язують нових знайомств, але і не розривають старі відносини.

Народні прикмети