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«Воюють, бо дурні»: у Чернівцях водій автобуса втрапив у скандал через образи військових

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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«Воюють, бо дурні»: у Чернівцях водій автобуса втрапив у скандал через образи військових
Водій висловив байдужість до тих, хто перебуває на війні
скріншот з відео

Водій автобуса заявив, що військові нібито воюють за бандитів та опинилися на фронті виключно з власної дурості

У Чернівцях розгорівся гучний скандал за участю водія міського автобуса №14, який курсує за маршрутом «Дріжджзавод – Калинівський ринок». Про це пише «Главком».

Водій громадського транспорту під час поїздки допустив низку зневажливих та образливих висловлювань на адресу українських захисників та їхніх родин.

З відео стає зрозуміло, що водій словесно зачепився з пасажиркою та почав висловлювати обурення щодо військовослужбовців ЗСУ. Зокрема, керманич заявив, що військові нібито воюють за бандитів та опинилися на фронті виключно з власної дурості. Також він висловив байдужість до тих, хто перебуває на війні, і заявив, що справжніми героями вважає чоловіків, які залишаються поруч із сім'ями.

Окрім цього, водій стверджував, що не має бажання перевозити родичів військовослужбовців. На зауваження пасажирів він реагував агресивно та в грубій формі із застосуванням нецензурної лайки.

Як відомо, в Івано-Франківську звільнили водія автобуса №48 після конфлікту з матір’ю загиблого військовослужбовця Віктора Пилипенка. Про інцидент жінка розповіла у соцмережах.

Надія Баланюк заявила, що водій образив її через посвідчення родини загиблого. Жінка користувалася копією посвідчення, оскільки оригінал документа втратила.

Нагадаємо, навесні 2025 року пасажир маршрутки у Львові образив колишню військову Олену Лубенську і пригрозив звернутись до СБУ через пред’явлення посвідчення учасника бойових дій для безоплатного проїзду. Чоловік заявив, що перевірятиме документи. «УБДшниця воно», – вигукнув він.  Після цього Лубенська почала знімати на відео пасажира та зафіксувала конфлікт.

Теги: Чернівці скандал автобус військові ЗСУ

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