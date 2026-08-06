Марганець кілька днів без питної води: прем'єр пообіцяв жорсткі рішення

Корецький: Це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також несвоєчасної реакції відповідальних посадових осіб

Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив місцевій владі забезпечити подачу питної та технічної води в регіоні

У Марганці та прилеглих громадах Дніпропетровської області вже кілька днів поспіль відсутнє забезпечення питною водою через аварію на магістральному водогоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

«Це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також неповної і несвоєчасної реакції відповідальних посадових осіб. Жорсткі висновки будуть зроблені найближчим часом», – наголосив очільник уряду.

Сергій Корецький підкреслив, що очікує від голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі повної залученості та вирішення проблеми забезпечення мешканців водою вже сьогодні.

Основні доручення прем'єр-міністра:

Здійснити невідкладні заходи для прискорення ремонту обладнання на магістральному водогоні;

Забезпечити подачу технічної води в регіоні;

Організувати підвіз питної води для місцевого населення.

Процес відновлення водопостачання від учора безпосередньо координує міністр інфраструктури Микола Калашник.

Раніше повідомлялося, що внаслідок чергової ворожої атаки у Нікопольському районі на Дніпропетровщині знеструмлено понад 55 тис. споживачів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Ганжа зазначив, що фахівці енергетичних служб уже приступили до аварійно-відновлювальних робіт та докладають усіх зусиль, аби якнайшвидше відновити електропостачання в оселях жителів.

Як розповів в інтерв’ю «Главкому» керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, з кінця зими вдалося збудувати укриття для понад 130 об’єктів (електропідстанції, об’єкти водоканалів, великих теплокомуненерго, котелень) на прифронтових територіях.

«Залишилося довести до кінця декілька об’єктів, які або добудовуються, або не будуть зводитися взагалі через близькість (15-20 кілометрів) до лінії фронту. Там просто неможливо проводити роботи, оскільки кілзона достатньо велика», – уточнив він.