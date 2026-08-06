Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Марганець кілька днів без питної води: прем'єр пообіцяв жорсткі рішення

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Марганець кілька днів без питної води: прем'єр пообіцяв жорсткі рішення
Корецький: Це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також несвоєчасної реакції відповідальних посадових осіб
фото: Офіс президента

Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив місцевій владі забезпечити подачу питної та технічної води в регіоні

У Марганці та прилеглих громадах Дніпропетровської області вже кілька днів поспіль відсутнє забезпечення питною водою через аварію на магістральному водогоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

«Це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також неповної і несвоєчасної реакції відповідальних посадових осіб. Жорсткі висновки будуть зроблені найближчим часом», – наголосив очільник уряду.

Сергій Корецький підкреслив, що очікує від голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі повної залученості та вирішення проблеми забезпечення мешканців водою вже сьогодні.

Основні доручення прем'єр-міністра:

  • Здійснити невідкладні заходи для прискорення ремонту обладнання на магістральному водогоні;
  • Забезпечити подачу технічної води в регіоні;
  • Організувати підвіз питної води для місцевого населення.

Процес відновлення водопостачання від учора безпосередньо координує міністр інфраструктури Микола Калашник.

Раніше повідомлялося, що внаслідок чергової ворожої атаки у Нікопольському районі на Дніпропетровщині знеструмлено понад 55 тис. споживачів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Ганжа зазначив, що фахівці енергетичних служб уже приступили до аварійно-відновлювальних робіт та докладають усіх зусиль, аби якнайшвидше відновити електропостачання в оселях жителів.

Як розповів в інтерв’ю «Главкому» керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, з кінця зими вдалося збудувати укриття для понад 130 об’єктів (електропідстанції, об’єкти водоканалів, великих теплокомуненерго, котелень) на прифронтових територіях. 

«Залишилося довести до кінця декілька об’єктів, які або добудовуються, або не будуть зводитися взагалі через близькість (15-20 кілометрів) до лінії фронту. Там просто неможливо проводити роботи, оскільки кілзона достатньо велика», – уточнив він.

Теги: Сергій Корецький вода Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий склад Кабміну на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким почав працювати 16 липня 2026 року
Пережити зиму. Як новому уряду виконати завдання №1 Макроекономіка
29 липня, 07:30
Ткачук має понад 25 років досвіду в енергетичному та промисловому секторах
Новий очільник «Нафтогазу»: хто може замінити Корецького
15 липня, 12:13
Очільник уряду провів зустріч із представниками громад і відвідав об'єкти соціальної сфери
Перша робоча поїздка прем'єра: Корецький вирушив на Сумщину
29 липня, 01:51
Блокада морських портів загрожує збитками для українських аграріїв
Блокада морських портів. Аграрії звернулися із проханням до уряду
29 липня, 09:29
Ракетний удар по Радушному забрав життя багатодітної родини Воронових
Поліція показала перші хвилини після удару РФ по будинку у Радушному, де загинула родина Воронових
31 липня, 12:16
Мешканці окупованого Криму поскражилися на Сергія Аксьонова через масштабну кризу півострова
«Воды совсем нет!». Жителі Криму поскаржилися на гауляйтера Аксьонова
13 липня, 18:44
За 2025 рік сукупний дохід Рудник склав 3,81 млн грн
Апарат нового прем’єра очолить офіційна мільйонерка
22 липня, 11:15
У Павлограді понівечені багатоквартирні будинки і автівки
Удар по Павлограду: загинули люди, серед постраждалих – однорічна дитина (оновлено)
20 липня, 12:59
Після удару по Радушному Кривий Ріг оголосив День жалоби
Кривий Ріг оголосив 31 липня Днем жалоби після російського удару
30 липня, 20:33

Суспільство

Суд повернув державі Жовтневий палац у Києві
Суд повернув державі Жовтневий палац у Києві
9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Карпати сколихнув черговий землетрус: що відомо
Карпати сколихнув черговий землетрус: що відомо
Яке релігійне свято відзначається 9 серпня 2026: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 9 серпня 2026: традиції та молитви
Посол чесно відповів, як угорці зараз ставляться до українців
Посол чесно відповів, як угорці зараз ставляться до українців
У Києві заброньованого чоловіка суворо покарали за ухилення від мобілізації
У Києві заброньованого чоловіка суворо покарали за ухилення від мобілізації

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua