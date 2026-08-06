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«Люди вимушені різати худобу». Глава Меджлісу розказав, про економічні наслідки ударів по окупованому Криму

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Люди вимушені різати худобу». Глава Меджлісу розказав, про економічні наслідки ударів по окупованому Криму
У червні окупанти призупинили бронювання місць у дитячих таборах у Криму
фото: artek.org

Чубаров: «Згорнуті всі дитячі табори, хоча плани щодо них на цей рік були космічні»

Удари по окупованому Криму дедалі сильніше б'ють по економіці півострова. Через перебої з електропостачанням і дефіцит пального місцеві фермери змушені різати худобу та продавати м'ясо за безцінь, а туристична галузь переживає різке падіння. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Голова Меджлісу зазначив, що у червні рівень відмов від уже заброньованих путівок до Криму сягав 30-40%. За його словами, нещодавно окупаційна влада спрямувала урядовий транш туристичним компаніям, щоб вони змогли повернути кошти людям, які своєчасно відмовилися від відпочинку.

Чубаров зауважив, що стежить за кримськими блогерами не стільки заради аналітики, скільки для того, щоб на власні очі бачити, що відбувається на окупованому півострові. За його словами, вони щодня публікують відео із західної та східної частин Криму, зокрема із Судака, Феодосії, Чорноморського та Євпаторії.

«Вони далекі від політики і просто знімають там, де живуть. Ходять на ринки, на море і все це показують. Зокрема, ціни на те ж м’ясо, які зараз є низькими. А чому? Тому що люди вимушені різати худобу. І можна зробити висновок, що фермери чи господарі змушені продавати її за безцінь, бо нема бензину, нема електроенергії. Потім блогери йдуть на пляж і кажуть: «Дивіться, яке море. Скільки б людей тут могло відпочити. Мабуть, будуть ще кращі часи», – розповів голова Меджлісу.

Зокрема, Чубаров додав, що раніше Росія відправляла до Криму бюджетників не стільки для допомоги людям, скільки для підтримки пансіонатів та інших рекреаційних об'єктів, які окупаційна влада перегруповувала після зміни власників. За його словами, зараз у російського бюджету немає коштів на масову роздачу путівок, а навіть за їхньої наявності організувати такі поїздки було б складно через транспортні проблеми. Він пояснив, що потяги нині курсують лише до Керчі, а під час повітряних тривог можуть простоювати годинами, тоді як авіасполучення з півостровом відсутнє.

«Згорнуті всі дитячі табори, хоча плани щодо них на цей рік були космічні. Проте обіцяють, що восени, можливо, щось відкриють, подивимось», – підкреслив Чубаров.

Рефат Чубаров також наголосив, що що окупаційні адміністрації по-різному реагують на нинішню ситуацію на півострові. Він сказав, що серед місцевих управлінців досі є ті, хто продовжує дотримуватися радикальної риторики та заявляє про наміри «звільнити всіх «настоящих русских», які проживають на території України.

«Але в цілому їхня поведінка помітно змінилася. Вже немає пафосу, і це помічають абсолютно всі. З’явилася обережність в словах – складається враження, що представники адміністрацій продумують, як ці слова можуть повернутися до них в різних ситуаціях. Люди ж бачать, наскільки Росія виявилася неспроможною, щоб навіть не виконувати обіцяне, а просто себе захищати. Тому вже немає такої зверхності, яка була ще десь до 2024 року. Вже практично немає серед публічних людей тих, хто колись писав мені на різних пабліках «да ми вам то, да ми вам се», «голови звернемо» і таке інше», – підсумував Чубаров.

Нагадаємо, дитячий табір «Артек» в окупованому Криму зіткнувся з проблемами після серії атак на півострів. За повідомленнями батьків, частину дітей не допустили до табору, а окремі зміни були скасовані.

До слова, у тимчасово окупованому Криму загострилися проблеми з пальним, електроенергією та водопостачанням, а ціни на продукти зросли в кілька разів – через це росіяни, які переїхали на півострів після окупації 2014 року, дедалі частіше повертаються назад до РФ.

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Теги: Меджліс Рефат Чубаров Крим економіка

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