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Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Владислава Донія

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Владислава Донія
Захисник Владислав Доній на псевдо Владос долучився до лав ЗСУ у січні 2023 року 
колаж: glavcom.ua

У червні 2025 року Владислав Доній перевівся до 9-ї окремої бригади безпілотних систем «Аероскіфи»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Владислава Донія.

Захисник Владислав Доній на псевдо Владос поліг 12 жовтня 2025 року біля села Гришине Донецької області внаслідок влучання ворожого FPV-дрона. Йому навіки 25. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал». 

Владислав Доній народився 8 вересня 2000 року в селі Липняжка на Кіровоградщині. Жив у сусідньому селищі Добровеличківка. У дитинстві займався футболом і здобував нагороди на змаганнях. Після школи опанував фах маляра-штукатура та займався ремонтами. Захоплювався автомобілями й мотоциклами. Гарно співав, а також мав хист до роботи з металом – виготовляв мангали, диски, лавки та інші вироби. 

Під час повномасштабної війни у січні 2023 року долучився до лав Збройних Сил України. Спочатку служив у 21-й окремій механізованій бригаді, а в червні 2025-го перевівся до 9-ї окремої бригади безпілотних систем «Аероскіфи». 

Захисник Владислав Доній на псевдо Владос долучився до лав ЗСУ у січні 2023 року
Захисник Владислав Доній на псевдо Владос долучився до лав ЗСУ у січні 2023 року
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Ми з Владом познайомилися у восьмому класі. У дев’ятому почали зустрічатися. Сильно кохали одне одного. Дуже рано в нас народилася донечка. Чоловік намагався дати нам усю свою любов. Потім у нас з'явився син. Владислав не міг натішитися. Поліна й Артем дуже сумують за ним. Син говорить: «Я хочу бути таким, як тато. Мам, а памʼятаєш, як він грався зі мною?». 

Мій чоловік був прекрасною людиною. Завжди всім допомагав, міг дати слушну пораду, підтримати. Він збирався написати пісню про нашу родину, але так і не встиг. Мріяв піти у відпустку наприкінці жовтня і разом поїхати на відпочинок у Карпати. Після закінчення війни планував подорожувати українськими містами, в яких ще не був», – розповіла дружина Карина. 

Владислава відзначили нагрудним знаком «Ветеран війни» та медаллю «За відвагу».

Поховали воїна в селищі Добровеличківка. 

У нього залишилися дружина, донька, син і батьки. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять війна хвилина мовчання

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