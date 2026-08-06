Спека до +38°C: МОЗ та лікарі розповіли, як уникнути теплового удару

Медики закликали змінити звичний режим дня, правильно охолоджуватися та не ігнорувати перші симптоми перегріву організму

На тлі аномальної спеки, яка охопила Україну, Міністерство охорони здоров'я та лікарі нагадали основні правила безпеки, які допоможуть уникнути теплового удару та інших небезпечних наслідків високих температур. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на МОЗ та управління охорони здоров'я Львівської міської ради.

Як уберегтися від спеки

Медики наголошують, що найвищий ризик перегріву мають діти, люди похилого віку, вагітні жінки, а також люди із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, цукровим діабетом та іншими хронічними хворобами.

Насамперед українцям рекомендують уникати перебування під прямим сонячним промінням із 11:00 до 16:00, коли сонячна активність є найвищою. Якщо виходу на вулицю не уникнути, варто перебувати у тіні, носити головний убір, сонцезахисні окуляри та світлий одяг із натуральних тканин.

Окрему увагу медики радять приділити питному режиму. Під час спеки необхідно регулярно пити воду, не чекаючи появи спраги. Водночас алкогольні, солодкі, газовані та кофеїновмісні напої рекомендують обмежити, адже вони сприяють втраті рідини. Також фахівці не радять вживати надто холодні напої, оскільки вони можуть викликати судоми шлунка.

Для охолодження організму лікарі рекомендують приймати прохолодний душ або ванну, однак температуру води слід знижувати поступово. Аналогічного правила радять дотримуватися й під час користування кондиціонером – різниця між температурою в приміщенні та надворі не повинна перевищувати приблизно 10 градусів.

Харчування та важливі застереження

У спекотні дні також рекомендують відмовитися від важкої, жирної, гострої та надто солоної їжі. Перевагу варто віддавати овочам, фруктам, кашам і кисломолочним продуктам, а м'ясні та рибні страви споживати переважно вранці або ввечері.

Окремо медики нагадують, що категорично не можна залишати дітей або домашніх тварин у припаркованому автомобілі навіть на кілька хвилин, оскільки температура всередині салону може дуже швидко стати небезпечною для життя.

Коли необхідно звернутися до лікаря

Лікарі також закликають не ігнорувати симптоми теплового удару. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота, блювання, судоми, різке зниження артеріального тиску чи втрата свідомості потребують негайного звернення по медичну допомогу.

Нагадаємо, Український гідрометцентр повідомив «Главкому», що 6 серпня стане піком нинішньої хвилі спеки. У більшості регіонів температура повітря сягатиме +35...+38°C. Уже 7 серпня синоптики прогнозують поступове послаблення спеки, а в другій половині дня в окремих областях очікуються грози та короткочасні дощі.