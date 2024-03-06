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Соратник Шарія очолив кафедру журналістики у військовому виші

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Соратник Шарія очолив кафедру журналістики у військовому виші
Керівництво вишу не знало, що у 2019 році Ніколайчук балотувався до Верховної Ради від партії проросійського політика
фото з відкритих джерел

Ніколайчук у 2019 році  балотувався до парламенту під номером 20 від «партії Шарія»

Віцепрезидент Федерації боксу Києва та екскандидат в депутати від «партії Шарія» Геннадій Ніколайчук наприкінці 2023 року очолив кафедру військової журналістики у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це повідомляє «Детектор медіа».

Джерела видання у Військовому інституті повідомили, що керівництво вишу не знало, що у 2019 році Ніколайчук балотувався до Верховної Ради від партії проросійського політика.

Зокрема Ніколайчук у 2019 році  балотувався до парламенту під номером 20 від «партії Шарія».

Політична сила з виразним проросійським спрямуванням програла ті вибори, набравши 2,23% голосів, і Ніколайчук повернувся до своєї спортивної діяльності: працював начальником групи міжнародних зв’язків Центрального спортивного клубу Збройних Сил України.

Видання надіслало запит до вишу щодо призначення соратника Шарія начальником кафедри військової журналістики. У запиті журналісти також поцікавилися, чи передбачає ця посада обмежений доступ до державної таємниці.

«У пресслужбі ВІКНУ уранці 6 березня нам коротко повідомили: «На даний момент ми розглядаємо цю ситуацію», - йдеться у повідомленні.

За даними «Детектора медіа», за кілька тижнів після призначення на посаду начальника кафедри, 8 грудня 2023 року, Ніколайчук отримав звання полковника.

Судячи з відкритих джерел, Геннадій Ніколайчук є майстром спорту з боксу, віцепрезидентом Федерації боксу міста Києва, у 2017 році написав книгу «Золотарьов - тренер на рингу і в житті» про тренера братів Кличків. Також він є власником Благодійного фонду «Країна спорту».  

З журналістикою Ніколайчука пов’язує те, що він був членом правління Асоціації спортивних журналістів України.

Нагадаємо, у липні 2023 року Служба безпеки України повідомила нову підозру блогеру Анатолію Шарію, який, як стверджують у спецслужбі, допомагав ФСБ робити підставні відео з допитів українських полонених. Як повідомляють в Офісі генпрокурора, з 2019 року Анатолій Шарій фактично проживає в Іспанії, звідки «організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту».

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Теги: університет Анатолій Шарій

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