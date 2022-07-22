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  4. Спека до +33 та грози: якою буде погода 22 липня
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    Суспільство

    Спека до +33 та грози: якою буде погода 22 липня

    Схід України 22 липня накриє грозами - Спека до +33 та грози: якою буде погода 22 липня
    Схід України 22 липня накриє грозами
    фото із відкритих джерел

    У Києві очікується сонячна погода

    В Україні, у п'ятницю, 22 липня на заході України очікується суха, сонячна і спекотна погода з температурою до +32 градусів. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

    А от у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях синоптики прогнозують дощі з грозами.

    На Заході України температура повітря коливатиметься в межах +29...+33 градусів, а на Закарпатті сягне +35 °C. На північному сході впродовж 22 липня буде +29...+31 градус. У більшості областей температура повітря коливатиметься в межах +24...+29 градусів.

    У Києві 22 липня слід чекати на +24...+26. Переважатиме суха сонячна погода.

    Раніше повідомлялося, що аномальна спека спричинила півтисячі смертей в Іспанії.

    Нагадаємо, Італія оголосила надзвичайний стан. Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.

    Теги: прогноз погоди спека Україна дощ
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    Спека до +33 та грози: якою буде погода 22 липня