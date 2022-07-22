Спека до +33 та грози: якою буде погода 22 липня

У Києві очікується сонячна погода

В Україні, у п'ятницю, 22 липня на заході України очікується суха, сонячна і спекотна погода з температурою до +32 градусів. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

А от у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях синоптики прогнозують дощі з грозами.

На Заході України температура повітря коливатиметься в межах +29...+33 градусів, а на Закарпатті сягне +35 °C. На північному сході впродовж 22 липня буде +29...+31 градус. У більшості областей температура повітря коливатиметься в межах +24...+29 градусів.

У Києві 22 липня слід чекати на +24...+26. Переважатиме суха сонячна погода.

Раніше повідомлялося, що аномальна спека спричинила півтисячі смертей в Іспанії.

Нагадаємо, Італія оголосила надзвичайний стан. Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.