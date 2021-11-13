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    Співак та танцюрист родом із Венесуели отримав українське громадянство

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    Артист довго добивався &laquo;узаконення&raquo; свого статусу українця - Співак та танцюрист родом із Венесуели отримав українське громадянство
    Артист довго добивався «узаконення» свого статусу українця
    Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

    Амадор Лопес місяць готувався до екзамену з української мови

    Амадор Лопес після 20 років життя в Україні отримав українське громадянство. Українсько-венесуельському танцівнику і лідеру гурту Rumbero's довелося складати іспит з української мови. Про це Лопес розповів у програмі «ЖВЛ».

    «Я домігся, я отримав українське громадянство. Так, можна мене привітати, ще один українець, такий справжній, Лопес свій буде. Тепер в Україні буде таке прізвище – Лопес», – заявив танцівник.

    Він розповів, що місяць готувався до іспиту з української мови. Найбільше цій новині пораділа мама артиста, яку він привіз до Києва з Венесуели.

    При цьому за законами України, Лопес повинен відмовитися від старого громадянства протягом двох років, але зробити це не так просто, оскільки, на жаль, в Україні немає представництва Венесуели.

    Найближче посольство знаходиться Москві, і воно зараз не працює через пандемію Сovid-19.

    Лопес зізнався, що під час гастролей за кордоном було кілька випадків, коли його депортували прямо з аеропорту.
    Він попросив президента України Володимира Зеленського посприяти цьому.

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    Теги: посольство громадянство співак
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    Співак та танцюрист родом із Венесуели отримав українське громадянство