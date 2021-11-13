Співак та танцюрист родом із Венесуели отримав українське громадянство
Амадор Лопес місяць готувався до екзамену з української мови
Амадор Лопес після 20 років життя в Україні отримав українське громадянство. Українсько-венесуельському танцівнику і лідеру гурту Rumbero's довелося складати іспит з української мови. Про це Лопес розповів у програмі «ЖВЛ».
«Я домігся, я отримав українське громадянство. Так, можна мене привітати, ще один українець, такий справжній, Лопес свій буде. Тепер в Україні буде таке прізвище – Лопес», – заявив танцівник.
Він розповів, що місяць готувався до іспиту з української мови. Найбільше цій новині пораділа мама артиста, яку він привіз до Києва з Венесуели.
При цьому за законами України, Лопес повинен відмовитися від старого громадянства протягом двох років, але зробити це не так просто, оскільки, на жаль, в Україні немає представництва Венесуели.
Найближче посольство знаходиться Москві, і воно зараз не працює через пандемію Сovid-19.
Лопес зізнався, що під час гастролей за кордоном було кілька випадків, коли його депортували прямо з аеропорту.
Він попросив президента України Володимира Зеленського посприяти цьому.