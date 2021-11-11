Після політики Вакарчук заробляє в теплих краях (фото, відео)
Вакарчук із гуртом розпочав всесвітній тур із Еміратів
Фото Юрій Шостак/ Facebook
«Океан Ельзи» запалював у Дубаї
Український співак та екснардеп Святослав Вакарчук 11 листопада виступив із концертом у Дубаї. Фото та відео із концерту у Facebook поділився користувач Юрій Шостак.
Також фото з події запостив у Facebook син Софії Ротару – Руслан Євдокименко.
Виступ-початок всесвітнього туру гурту «Океан Ельзи» відбувся поблизу найдорожчого готелю міста «Бурдж Аль Араб» («Парус»).
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