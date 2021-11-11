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    Після політики Вакарчук заробляє в теплих краях (фото, відео)

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    Вакарчук із гуртом розпочав всесвітній тур із Еміратів - Після політики Вакарчук заробляє в теплих краях (фото, відео)
    Вакарчук із гуртом розпочав всесвітній тур із Еміратів
    Фото Юрій Шостак/ Facebook

    «Океан Ельзи» запалював у Дубаї

    Український співак та екснардеп Святослав Вакарчук 11 листопада виступив із концертом у Дубаї. Фото та відео із концерту у Facebook поділився користувач Юрій Шостак.

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    Фото Юрій Шостак/ Facebook
    Фото Юрій Шостак/ Facebook
    Фото Юрій Шостак/ Facebook

    Також фото з події запостив у Facebook син Софії Ротару – Руслан Євдокименко.

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    Виступ-початок всесвітнього туру гурту «Океан Ельзи» відбувся поблизу найдорожчого готелю міста «Бурдж Аль Араб» («Парус»).

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    Теги: Святослав Вакарчук Океан Ельзи співак
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    Після політики Вакарчук заробляє в теплих краях (фото, відео)