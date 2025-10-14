Стало відомо, скільки відсотків українців готові до ризикованої роботи за кордоном

, 27% українців готові ризикувати і прийняти небезпечні умови праці як за кордоном, так і в інших містах України

Згідно з результатами опитування, 27% українців готові ризикувати і прийняти небезпечні умови праці як за кордоном, так і в інших містах України. Це включає як роботу без офіційного працевлаштування, так і умови, що можуть бути пов'язані з торгівлею людьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Зокрема, 17% респондентів погодилися б працювати без офіційних документів і контракту, що ставить під загрозу їх права. Крім того, 13% українців готові працювати в замкнених приміщеннях за кордоном, а 9% в Україні погоджуються на подібні умови.

Ще 2% респондентів зазначили, що готові передати роботодавцю свої особисті речі, включаючи мобільний телефон, на період працевлаштування.

Експерти закликають до обережності і нагадують про важливість офіційного працевлаштування та перевірки працедавців, особливо за кордоном та повідомляють, що ризикові умови праці можуть стати входом до різних форм експлуатації, зокрема торгівлі людьми.

Нагадаємо, в Україні, попри наявність вакансій, немає жодного попиту серед шукачів роботи. До списку потрапили 10 спеціальностей – від вузькопрофільних робітничих до медичних та урядових посад, на які з початку року не надійшло жодного резюме.

До слова, з настанням осені роботодавці активніше шукають комплектувальників, працівників роздрібної торгівлі, освітян та тих, хто готовий працювати за кордоном.

Помітно зросла кількість вакансій у сферах виробництва, робітничих спеціальностей, роздрібної торгівлі, освіти та на роботи за кордоном.

Також зазначимо, Польща є найближчою і найпростішою для українців країною в плані роботи. Більшість крупних роботодавців мають досвід працевлаштування українців і розуміють, що для них важливо в роботі.