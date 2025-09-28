На Закарпатті 45-річний єпископ відмовився від мобілізації: що вирішив суд

Альтернативної служби під час воєнного стану українське законодавство не передбачає

У Закарпатській області до трьох років позбавлення волі засудили 45-річного чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. Свої дій він пояснив релігійними переконаннями. Як інформує «Главком», про це пише tsn.ua.

Як ідеться у вироку Рахівського районного суду, жителя Закарпаття визнали придатним до мобілізації. У грудні 2024 року йому намагались вручити бойову повістку, проте він відмовився служити в армії.

На суді чоловік провину категорично заперечив. Він пояснив, що є священнослужителем-єпископом «Свідків Єгови». Він зазначив, що завжди приходив до ТЦК за викликом, проте від бойової повістки відмовився, оскільки «для нього, як віруючої людини є неприйнятним, щоб бути у статусі військовослужбовця, а саме перебувати у військовій частині, дати присягу на вірність, носити військову форму, виконувати накази чи роботу під наглядом військових. Важливо не робота, яку він може виконувати, а статус військовослужбовця, який він може прийняти через своє сумління і релігійні переконання».

Суд пояснив, що на теперішній час українське законодавство не передбачає можливості військовозобов`язаного відмовитися від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період за релігійними переконаннями. Альтернативної служби під час воєнного стану українське законодавство також не передбачає.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Раніше Івано-франківський окружний адміністративний суд задовольнив позов солдата та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби. Підставою для звільнення є потреба догляду за батьком із другою групою інвалідності.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Дніпра визнав військовослужбовця винним у відмові виконати наказ начальника в умовах воєнного стану.

Також громадянин Ігор М. отримав п'ять років позбавлення волі за те, що пішов у СЗЧ (самовільне залишення частини). Однак, обвинуваченого було засуджено за дезертирство. Про це йдеться у матеріалі «Главкома»: «Дезертир чи «пішов у СЗЧ»? Суди знайшли універсальне покарання для тих, хто утік з війни».

Крім того, на Львівщині Яворівський районний суд засудив військового до п'яти років позбавлення волі за те, що він три рази самовільно залишав свою військову частину.