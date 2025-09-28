Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Закарпатті 45-річний єпископ відмовився від мобілізації: що вирішив суд

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Закарпатті 45-річний єпископ відмовився від мобілізації: що вирішив суд
Чоловік відмовився від призову, бо є священнослужителем-єпископом «Свідків Єгови»
фото з відкритих джерел

Альтернативної служби під час воєнного стану українське законодавство не передбачає

У Закарпатській області до трьох років позбавлення волі засудили 45-річного чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. Свої дій він пояснив релігійними переконаннями. Як інформує «Главком», про це пише tsn.ua.

Як ідеться у вироку Рахівського районного суду, жителя Закарпаття визнали придатним до мобілізації. У грудні 2024 року йому намагались вручити бойову повістку, проте він відмовився служити в армії.

На суді чоловік провину категорично заперечив. Він пояснив, що є священнослужителем-єпископом «Свідків Єгови». Він зазначив, що завжди приходив до ТЦК за викликом, проте від бойової повістки відмовився, оскільки «для нього, як віруючої людини є неприйнятним, щоб бути у статусі військовослужбовця, а саме перебувати у військовій частині, дати присягу на вірність, носити військову форму, виконувати накази чи роботу під наглядом військових. Важливо не робота, яку він може виконувати, а статус військовослужбовця, який він може прийняти через своє сумління і релігійні переконання».

Суд пояснив, що на теперішній час українське законодавство не передбачає можливості військовозобов`язаного відмовитися від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період за релігійними переконаннями. Альтернативної служби під час воєнного стану українське законодавство також не передбачає.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Раніше Івано-франківський окружний адміністративний суд задовольнив позов солдата та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби. Підставою для звільнення є потреба догляду за батьком із другою групою інвалідності.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Дніпра визнав військовослужбовця винним у відмові виконати наказ начальника в умовах воєнного стану.

Також громадянин Ігор М. отримав п'ять років позбавлення волі за те, що пішов у СЗЧ (самовільне залишення частини). Однак, обвинуваченого було засуджено за дезертирство. Про це йдеться у матеріалі «Главкома»: «Дезертир чи «пішов у СЗЧ»? Суди знайшли універсальне покарання для тих, хто утік з війни».

Крім того, на Львівщині Яворівський районний суд засудив військового до п'яти років позбавлення волі за те, що він три рази самовільно залишав свою військову частину. 

Читайте також:

Теги: Закарпаття чоловік робота армія релігія суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Войцех Ольшанський, відомий праворадикальний активіст, отримав покарання за поширення ненависті до українців та євреїв
Польща засудила проросійського радикала за антиукраїнські висловлювання
25 вересня, 10:32
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 вересня, 00:00
Серед фігурантів, які отримали підозру, – 54 «посадовці» місцевої окупаційної адміністрації, незаконних збройних формувань і «судових органів» країни-агресора
СБУ оголосила підозру 147 поплічникам РФ у Криму, 32 – засуджено
22 вересня, 14:41
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 вересня, 00:00
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 вересня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 7 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 вересня 2025: традиції та молитва
6 вересня, 22:00
Українські військові спростували черговий вкид росіян
Генштаб спростував заяву росіян про окупацію села на Дніпропетровщині
31 серпня, 19:51
Берлінська закликала українців передавати на фронт необхідне
Волонтерка Берлінська попередила про серйозний наступ РФ
31 серпня, 17:58
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 серпня, 00:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 29 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 вересня 2025: традиції та молитва
На Закарпатті 45-річний єпископ відмовився від мобілізації: що вирішив суд
На Закарпатті 45-річний єпископ відмовився від мобілізації: що вирішив суд
Нацгвардійці взяли в полон білоруса, який провоював на боці Росії три дні
Нацгвардійці взяли в полон білоруса, який провоював на боці Росії три дні
«Перемир’я – небезпечна ілюзія». Відомий політик із фронту звернувся до українців у тилу
«Перемир’я – небезпечна ілюзія». Відомий політик із фронту звернувся до українців у тилу
Поліг під час виконання бойового завдання на Луганщині. Згадаймо Михайла Курика
Поліг під час виконання бойового завдання на Луганщині. Згадаймо Михайла Курика
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua