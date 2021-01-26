Вінниця планує запустити рейси до Туреччини

Розташування Вінницького аеропорту вигідне для турецьких колег

Вінниця може запустити регулярні рейси до Туреччини. Про це стало відомо вчора, 25 січня, у ході зустрічі Посла Турецької Республіки в Україні Ягмура Ахмета Гюльдере, передає пресслужба Вінницької ОДА.

Зустріч відбулась за участі голови ОДА Сергія Борзова, голови обласної Ради Вячеслава Соколового та вінницького міського голови Сергія Моргунова.

Серед інших питань обговорили можливість запуску прямих рейсів з Вінницького міжнародного аеропорту до Туреччини.

«Зручне розташування нашого аеропорту на перетині автомобільних та залізничних шляхів, а також відсутність інших сертифікованих регіональних аеропортів України зі статусом міжнародного у радіусі 150 км від вінницького аеропорту – запорука ефективного використання аеропортом цієї зони обслуговування», – коментує голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Зі свого боку Надзвичайний та Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере висловив сподівання, що його візит сприятиме розширенню двостороннього співробітництва.

«Відносини між лідерами держав – це чудово, але нам потрібна ще й енергія між регіонами. Саме тому я тут – хочу подивитись, що зможемо робити разом. І перша у цьому році – Вінниччина», – зазначив Ягмур Ахмет Гюльдере.

Зауважимо, що чартерні програми з аеропорту «Вінниця» активно розвивались у 2015-2018 роках. Одразу кілька туристичних операторів цікавляться запуском власних чартерних програм з аеропорту переважно до Туреччини влітку та Єгипту повний рік. Традиційними напрямками при цьому є Анталія у Туреччині та Шарм-ель-Шейх у Єгипті. Також з літа 2017 року виконувалися чартерні рейси до турецького Даламану.

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