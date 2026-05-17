Яке релігійне свято відзначається 18 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

18 травня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших

Православна церква цього дня також вшановує пам’ять святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини, Павліна та інших християн, які постраждали за віру в Христа у III–IV століттях під час жорстоких гонінь на християн.

За церковними переказами, мученики відкрито сповідували християнську віру, попри переслідування римської влади. Вони зазнали катувань, ув’язнення та були страчені за відмову поклонятися язичницьким богам. Їхня мужність і відданість Христу стали прикладом непохитної віри для багатьох поколінь християн.

Особливо шанують святого Теодота, який підтримував і переховував переслідуваних християн, допомагав ув’язненим та хоронив тіла мучеників. За це його також схопили та стратили після жорстоких тортур.

У церковній традиції цей день присвячують молитвам за зміцнення віри, духовну стійкість та мужність перед життєвими випробуваннями. Віряни просять святих мучеників про заступництво, мир у родині та захист від несправедливості.

Молитви дня

О, святі мученики Теодоте, Петре, Діонісію, Андрію, Павле, Христино та сім дів преславних: Олександро, Текусо, Клавдіє, Фаїно, Євфрасіє, Матроно і Юліє!

Ви, що заради любові до Христа претерпіли муки і смерть, прийміть наші смиренні молитви.

Ублагайте Всемилостивого Господа, щоб Він захистив нас від усяких спокус, бід і небезпек, дарував нам міцну віру, надію і любов.

Зміцніть нас у час випробувань, просвітіть наш розум і пом’якшіть наші серця. Нехай вашими молитвами ми отримаємо прощення гріхів та вічне спасіння, прославляючи Бога в Троїці, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки уважно стежили за погодою 18 травня, адже вірили, що цей день може передбачити яким буде літо та врожай:

  • якщо вранці багато роси – огірки та городина добре вродять;
  • теплий і сонячний день віщує спекотне літо;
  • дощ 18 травня обіцяє щедрий урожай зернових;
  • якщо ластівки літають низько – незабаром буде негода;
  • цвітіння черемхи цього дня вважали ознакою похолодання;
  • сильний вітер віщував мінливу погоду найближчими днями;
  • грім 18 травня вважався доброю прикметою для майбутнього врожаю.

У народі вірили, що цього дня не варто сваритися та тримати образи, щоб не накликати тривалих негараздів. Доброю традицією було допомагати нужденним, молитися за здоров’я рідних та мир у домі.

