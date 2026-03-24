91-річна довгожителька з Волині назвала головний сенс свого життя

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Довгожиелька має четверо онуків та п’ятеро правнуків
фото: Любитівської сільської бібліотеки

Довгожителька з Волині розповіла історію свого життя

Валентина Ксьондзик з Волині відзначила свій день народження, 20 березня їй виповнився 91 рік. Попри свій вік жінка залишається життєрадісною, щирою та активною. Довгожителька розповіла про історію та головний сенс свого життя. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт Любитівської сільської бібліотеки.

Головною гордістю 91-річної довгожительки є її родина. Вона має четверо онуків та п’ятеро правнуків. Саме вони наповнюють її життя сенсом.

Валентина Михайлівна Ксьондзик народилася в селі Гішин Ковельського району на Волині. Ще в ранні роки вона втратила батьків під час Другої світової війни. З часом вона втратила двох сестер та брата.

Валентині Ксьондзик рано подорослішала та залишилася сиротою. Перша робота волинянки була у колгоспі. У 1955 році вона переїхала до села Любитів, де працювала санітаркою. «В молоді роки іменинниця захоплювалася в’язанням і ткацтвом, зокрема із задоволенням створювала ходники та доріжки на підлогу» , – йдеться у повідомленні.

Свого часу довгожителька зустріла кохання та створила дім. Тоді Валентина Михайлівна познайомила зі своїм чоловіком Іваном, у подружжя народилося двоє синів. Наразі Валентина Ксьондзик живе сама, її чоловік помер.

Але жінка не залишається наодинці, її підтримують діти та онуки. «Попри поважний вік, Валентина Михайлівна залишається життєрадісною, щирою та активною жінкою із доброю пам’яттю», – розповідають про довгожительку.

Нагадаємо, 104-річна жителька американського штату Техас розкрила секрети довголіття. Анна народилася 1922 року в Луїзіані і вважає, що у неї хороша спадковість: її мати дожила до 92 років, а сестри – до 90 і 95. Вона ніколи не курила, практично не вживала алкоголь і радить робити так само всім, хто хоче дожити до 100 років. 

Теги: здоров'я Волинська область довголіття

