Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Родина з Чернігівщини судиться з Януковичем, «Газпромом» і РФ через знищену ферму

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Родина з Чернігівщини судиться з Януковичем, «Газпромом» і РФ через знищену ферму
Власник ферми Вадим Мінєвський позивається до Росії
фото: скріншот із відео

Російські військові сплюндрували господарство родини Мінєвських

Подружжя з Чернігівської області подало позов проти президента-втікача Віктор Янукович, російської компанії «Газпром» та Російської Федерації, вимагаючи компенсації за знищене господарство під час повномасштабного вторгнення. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Суспільне».

Ідеться про ферму в селі Іванівка, де у березні 2022 року російські військові облаштували позиції та фактично знищили господарство родини Мінєвських. Власник ферми Вадим Мінєвський на початку вторгнення евакуював сім’ю до Тернополя, а сам повернувся доглядати близько 500 голів худоби.

За його словами, 7 березня на територію ферми заїхала російська техніка. Військові вибили ворота, вбили собаку та почали розстрілювати свиней. Частину туш використовували, решту – знищували. Чоловіку довелося переховуватися на горищі, а згодом тікати полями під переслідуванням дрона.

Лише за кілька днів він зміг дістатися до українських військових і згодом возз’єднатися з родиною. Коли ж повернувся на ферму 1 квітня, територія була всіяна трупами тварин і зруйнована.

Родина оцінює завдану шкоду у значні суми: вони просять стягнути по 500 тисяч євро моральної компенсації для дружини та двох дітей, а також близько одного мільйона доларів – для самого фермера як відшкодування моральних і матеріальних збитків.

Представниця сім’ї Наталія Целовальніченко зазначає, що справа є складною через так званий міжнародний юрисдикційний імунітет Росії. Саме тому позов подано також проти осіб і структур, які підтримують російську агресію та можуть мати активи за кордоном.

За словами юристів, кінцева мета таких справ – домогтися міжнародного визнання постраждалих від агресії та створити механізми реального стягнення компенсацій через іноземні суди.

Раніше у Хмельницькому рідні подружжя Королькових, яке загинуло 22 березня 2024 року внаслідок російської атаки, виграли суд із Росією. Вони мають отримати грошову компенсацію. Рішення український суд ухвалив заочне, а відшкодування може бути після закінчення бойових дій. 

Також дружина та донька померлого у Авдіївці військового виграли суд у Міноборони. Їм відмовили у призначенні одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн грн, натомість погодили значно меншу виплату. Причиною стало те, що солдат помер через захворювання, а не через поранення. У тернопільському суді позивачі зобов’язали Міністерство оборони України нарахувати їм 15 млн грн. 

Читайте також:

Теги: Віктор Янукович Газпром військові імунітет Чернігівщина суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua