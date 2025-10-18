Росія вдруге за день атакувала Суми: пошкоджено вокзал і вагони

За даними мера, у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу пошкоджено вікна

У суботу, 18 жовтня, сили РФ вдруге атакували Суми безпілотниками. Як інформує «Главком», про це йдеться у повідомленнях виконувача обов’язків міського голови Артема Кобзара і очільника обласної військової адміністрації Олега Григорова.

«Унаслідок ворожої атаки сьогодні (18 жовтня, – ред.) зафіксовані влучання поблизу освітніх закладів та об’єктів залізничної інфраструктури», – написав Кобзар.

За даними мера, у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу пошкоджено вікна. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Згодом голова ОВА уточнив, що влучення дронів зафіксовано безпосередньо «в об’єкти залізничної інфраструктури».

«Ворог підступний. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – це може врятувати життя», – закликали в ОВА.

Раніше 18 жовтня російські ударні безпілотники атакували різні частини міста Суми. Попередньо, травмовані дві людини. Ворог влучив по автозаправці, об’єктах залізничної інфраструктури, а також поблизу освітніх закладів.

Співробітники ДСНС обстежили території, виявили осередки горіння, ліквідували їх. А також допомогли громадянам.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив логіку російських атак на Сумщину, Чернігівщину та Полтавщину, зазначивши, що ці регіони є важливими як з військового, так і з логістичного погляду.