Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдруге за день атакувала Суми: пошкоджено вокзал і вагони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдруге за день атакувала Суми: пошкоджено вокзал і вагони
Наслідки обстрілів РФ
фото з відкритих джерел

За даними мера, у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу пошкоджено вікна

У суботу, 18 жовтня, сили РФ вдруге атакували Суми безпілотниками. Як інформує «Главком», про це йдеться у повідомленнях виконувача обов’язків міського голови Артема Кобзара і очільника обласної військової адміністрації Олега Григорова.

«Унаслідок ворожої атаки сьогодні (18 жовтня, – ред.) зафіксовані влучання поблизу освітніх закладів та об’єктів залізничної інфраструктури», – написав Кобзар.

Росія вдруге за день атакувала Суми: пошкоджено вокзал і вагони фото 1

За даними мера, у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу пошкоджено вікна. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Згодом голова ОВА уточнив, що влучення дронів зафіксовано безпосередньо «в об’єкти залізничної інфраструктури».

Росія вдруге за день атакувала Суми: пошкоджено вокзал і вагони фото 2

«Ворог підступний. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – це може врятувати життя», – закликали в ОВА.

Раніше 18 жовтня російські ударні безпілотники атакували різні частини міста Суми. Попередньо, травмовані дві людини. Ворог влучив по автозаправці, об’єктах залізничної інфраструктури, а також поблизу освітніх закладів.

5 фото
На весь екран

Співробітники ДСНС обстежили території, виявили осередки горіння, ліквідували їх. А також допомогли громадянам.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив логіку російських атак на Сумщину, Чернігівщину та Полтавщину, зазначивши, що ці регіони є важливими як з військового, так і з логістичного погляду. 

Читайте також:

Теги: вокзал ворог Суми

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог обстріляв Запоріжжя
Атака на українські міста, прощання з Кірком у США: головне за ніч
22 вересня, 05:49
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11226 танків
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
4 жовтня, 07:10
На місці надзвичайної події вже працюють рятувальники
Росія прицільно вдарила по пасажирському потягу Шостка-Київ, є постраждалі
4 жовтня, 12:18
Окупанти не вперше бʼють по перинатальних центрах
Росія вдарила по пологовому будинку в Сумах
6 жовтня, 12:36
У Сумах після ранкової атаки РФ пошкоджено тролейбус і житлові будинки
Росія вдарила по Сумах: пошкоджено тролейбус і житлові будинки
7 жовтня, 09:38
Чоловіку загрожує покарання у вигляді до восьми років позбавлення волі
Поліція на Вінниччині знайшла «псевдомінера» вокзалу
14 жовтня, 08:20
Ситуація на фронті 18 жовтня
Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025 року
Сьогодні, 08:38
Мер звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично
У найближчі дні ймовірна нова атака. Кличко звернувся до жителів Києва
10 жовтня, 17:37
«Росіяни не гребують атакувати бригади ремонтників, енергетиків, які намагаються якомога швидше заживити споживачів», – наголосила міністерка
Міненерго зробило заяву про ситуацію в енергосистемі України
12 жовтня, 21:29

Події в Україні

Росія вдруге за день атакувала Суми: пошкоджено вокзал і вагони
Росія вдруге за день атакувала Суми: пошкоджено вокзал і вагони
Росіяни пішли в масовані штурми на одній із ділянок фронту
Росіяни пішли в масовані штурми на одній із ділянок фронту
Війна Путіна наближається до кінця: оглядач The Telegraph перерахував ознаки
Війна Путіна наближається до кінця: оглядач The Telegraph перерахував ознаки
Екстрені відключення в Україні: де не буде світла сьогодні ввечері
Екстрені відключення в Україні: де не буде світла сьогодні ввечері
Помер відомий колаборант, колишній голова Верховної Ради Криму
Помер відомий колаборант, колишній голова Верховної Ради Криму
Україна посилить захист критичної інфраструктури: Свириденко пояснила, як саме
Україна посилить захист критичної інфраструктури: Свириденко пояснила, як саме

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua