  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Свята та прикмети 5 листопада: що категорично не можна робити

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    5 листопада - апостола Якова: звичаї та прикмети дня - Свята та прикмети 5 листопада: що категорично не можна робити
    5 листопада - апостола Якова: звичаї та прикмети дня
    фото з відкритих джерел

    Постарайтеся не позичати в цей день гроші

    Сьогодні, 5 листопада, у світі відзначають Міжнародний день менеджерів-волонтерів та День поширення інформації про проблему цунамі. В Україні в цей день віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова.

    Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі (World Tsunami Awareness Day)

    Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі було започатковано ООН в 2015 році за ініціативою Японії, яка, перебуваючи в найбільш сейсмонебезпечному регіоні, мала досвід попередження і ліквідації наслідків цунамі.

    Заходи дня націлені на підвищення обізнаності суспільства про особливості цього стихійного лиха, а також на запобігання можливих наслідків від цунамі.

    Міжнародний день менеджерів-волонтерів

    5 листопада кожного року в різних країнах відзначають Міжнародний день менеджерів-волонтерів. Роботу цих людей шанують в усьому світі, адже співробітництво та консолідація зусиль спеціалістів дозволяють вирішувати серйозні для людства питання.

    Свято офіційно затвердили та вперше відзначили у 1999 році. Ініціатором впровадження професійної дня стала американка Нен Готорн, яка допомогла створити комітет з вивчення доцільності святкування International Day of Volunteer Managers у світових масштабах.

    До 2005 року свято збігалося з грудневим Міжнародним днем волонтерів. Потім подію відзначали 1 листопада 2006 року, а вже пізніше перенесли на 5 листопада. Мета створення професійного свята – привернути увагу світового суспільства до необхідності та важливості праці менеджерів-волонтерів. Вони допомагають людям та змінюють їхнє життя на краще.

    Апостола Якова

    5 листопада - апостола Якова
    5 листопада - апостола Якова

    5 листопада Православна церква відзначає день пам’яті Якова – сина святого Йосипа, який був чоловіком Божої Матері.

    Яків Молодший – один із сімдесяти апостолів. Його називали «братом Господнім».

    У народному календарі день пам’яті святого Якова пов’язували з очікуванням дрібного снігу або граду, який називали «крупою»:

    Святий Яків вважався покровителем чоловіків, що виконують важку фізичну роботу. Тому йому молилися за здоров’я і благополуччя.

    Традиції й звичаї

    Однією з головних традицій дня вважалися «бджолині хороводи». Господарі, які займалися бджільництвом, намагалися з’їсти багато меду. Вважалося, що чим більше з’їси, тим більше і збереш. Деякі навіть приймалися дзижчати, наслідуючи бджол, щоб ті навесні краще роїлися.

    На столі у свято традиційно з’являлися і інші частування з медом. Наприклад, часто виставлялася медовуха і медові пряники.

    В народі також було прийнято виконувати чоловічу роботу в цей день – лагодили кінну упряж, заготовляли дрова.

    Апостол Яків зробив багато чудес, тому щира молитва до святого може допомогти у багатьох важких ситуаціях. До нього звертаються за допомогою і зціленням, захистом від будь-якого зла і за настановою на шлях істинний.

    Народні прикмети

    • Якщо град 5 листопада пішов, або дрібну крихту видно – 22 листопада прийде справжня зима.
    • Багато снігу випало, і він не розтанув – зима буде теплою, а наступного року можна буде очікувати хорошого врожаю.
    • Потрібно обов’язково 5 листопада вийти в поле і оглянути його, розкласти шматки пирога чи хліба для птахів – це дозволить залучити удачу.
    • Якщо людина народилася 5 листопада, то її талісманом є хризопраз.
    • Якщо до цього дня хлопець з боргами не розрахується, то наступного року, згідно з прикметами, точно не одружиться.
    • Дощ іде 5 листопада – рік буде врожайним.
    • Великий гріх – вирушити в дорогу на возі з одного голоблею.
    • Обов’язково потрібно подумати цього дня про майбутній урожай, оскільки саме зараз думки матеріальні.
    • Якщо дров багато нарубати – за прикметами, в будинку буде тепло і затишно.
    • Чим більше меду з’їси – тим більше його збереш наступного року.
    • Доручатися за сторонніх людей цього дня не можна – поганий знак.

    Чого не можна робити

    • Будьте обережніше, це дуже нещасливий день. Не займайтеся чужими справами і проблемами, присвятіть час собі і постарайтеся змінити свій спосіб життя.
    • Не тримайте зла на інших, простіть їх, і покайтеся самі.
    • Якщо ви – не фахівець в якійсь області, не беріться за цю роботу самі. Не варто нічого плануватися, все може піти прахом.
    • Якщо знайдете в цей день вигнуту або зламану монету, вам зрадить коханий. Ще потрібно позбутися від непотрібних речей і дратівливих людей.
    • Постарайтеся не позичати в цей день гроші. Швидше за все назад ви їх не отримаєте.
    • Також не поручайтеся в цей день за людей, в яких не впевнені на всі 100 відсотків, інакше вони вас крупно підведуть і підставлять.
    • Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

    Іменини

    День Ангела відзначають: Яків,Святослав, Ігор.

    Читайте також:
    Теги: церква свята гроші православна церква традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Свята та прикмети 5 листопада: що категорично не можна робити