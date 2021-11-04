В Одесі шахраї взялися за хворих на ковід – діють від імені волонтерів

В Одесі шахраї вимагають гроші за користування кисневими конденсаторами у ковід-хворих

Волонтери, від імені яких вимагають гроші, збираються звернутися в поліцію

В Одесі невідомі по телефону від імені волонтерів вимагають гроші за користування кисневими конденсаторами у ковід-хворих. Про це в Facebook розповіла керівник громадської організації «Корпорація монстрів« Катерина Ножевнікова.

Ця організація надає в безкоштовну оренду кисневе обладнання, як правило, важкохворим людям, які в силу різних причин лікуються вдома.

«Вже трьом нашим підопічним, які на кисні, стали дзвонити люди з вимогою терміново повернути кисень до Фонду. Мовляв, занадто ви довго користуєтеся. Хто дзвонить, з'ясувати поки не вдалося. Людина, номер якої висвітився, при спробі з'ясувати, що ж це за Робін Гуд такий, на контакт не пішла. Інші двоє дзвонили з закритого номера», – повідомила волонтер.

Більш того, 3 листопада, ще двом підопічним організації, подзвонили з одного і того ж номера і зажадали сплатити 5 тис.грн, і при цьому «навіть картку скинули».

«Тиждень тому подзвонили від мого імені нашій дарувальниці і попросили від мого імені 15 тис.грн на терміновий збір...», – написала Ножевникова.

За її словами, зараз волонтери намагаються розібратися в ситуації. Вона підкреслює, що кисень надається безкоштовно, і це прописано в договорі, який підписує з «Корпорацією монстрів» кожен пацієнт.

Ножевнікова заявляє, що передасть всю відповідну інформацію в правоохоронні органи.

До слова, нардепка від «Слуги народу» підтримала антивакцинаторів, які вийшли під парламент.

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