The Telegraph: Наземні роботи ЗСУ змінюють тактику бойових дій

Україна стрімко масштабує виробництво наземних роботизованих платформ (UGV) і планує випустити 25 тисяч одиниць лише у першій половині 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Роль «нової кавалерії» на фронті

Наземні роботи стали критично важливими через тотальне спостереження російських дронів, які перетворили прифронтову зону на «зону смерті», де будь-який рух фіксується за лічені секунди. За словами командирів, UGV стали «новою кавалерією», яка виконує завдання, що раніше коштували солдатам життя.

Основне призначення роботів – порятунок особового складу. Вони виконують наступні завдання:

  • евакуація поранених з позицій, куди не може дістатися людина;
  • доставка боєприпасів, води та їжі на передову;
  • дистанційне мінування та вогнева підтримка за допомогою встановлених турелей;
  • утримання фронтових позицій навіть за відсутності військових.

Рекордна інтенсивність використання

У квітні 2026 року наземні роботи встановили рекорд, здійснивши 10 281 місію з постачання та евакуації, що в середньому становить 343 виїзди щодня. Для порівняння, у листопаді минулого року цей показник складав лише 2 900 місій.

Бригада К-2 стала першим у світі підрозділом, який повністю присвячений розгортанню наземних безпілотних систем. Оператори роботів проходять навчання близько місяця безпосередньо на лінії фронту, щоб швидше адаптуватися до реальних бойових умов.

Технічні характеристики та перспективи

Українські військові використовують кілька основних моделей, серед яких Ardal, Tarhan та Rys PRO. Роботи здатні долати перешкоди висотою 35 см та підійматися на схили до 30°. Наразі розробляються гібридні двигуни, які дозволять збільшити дальність ходу з нинішніх 30 миль (близько 48 км) до 90 миль (145 км).

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України повідомляло про активне випробування понад 50 наземних роботизованих комплексів різних типів. Використання роботів на полі бою є частиною стратегії України щодо технологічної переваги над противником та мінімізації втрат серед військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Михайлу Федорову та Генеральному штабу ЗСУ значно збільшити обсяги виробництва наземних роботизованих комплексів (НРК) – до 50 тис. одиниць цьогоріч. 

Крім того, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, де обговорювалися три ключові питання: наземні роботизовані комплекси (НРК) та їх масштабування, захист від балістичного озброєння та доповіді розвідок про стан економіки РФ.

