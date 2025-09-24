Головна Країна Суспільство
Тимошенко та доброволець ЗСУ посперечалися через протези

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Тимошенко та доброволець ЗСУ посперечалися через протези
Доброволець ЗСУ критикує законопроєкт щодо протезування та закликає до детального опрацювання цін
фото: Олег Симороз

Суперечка стосувалася корупційних ризиків та граничних цін на протези, які можуть вплинути на військових і дітей

Під час міжвідомчої робочої групи з питань державного протезування Юлія Тимошенко та доброволець ЗСУ Олег Симороз вступили в гостру дискусію через законопроєкт №13704, який передбачає скасування граничних цін на протези. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку добровольця ЗСУ Олега Симороза.

Суперечка виникла через те, що документ у нинішньому вигляді не вирішує ключових проблем державної системи протезування і створює ризики завищення вартості протезів недобросовісними підприємствами.

«Цей законопроєкт абсолютно не вирішує ключових проблем державної системи протезування. Даній темі приділено лише кілька абзаців, а окремі положення можуть навіть створити ризики неефективного використання коштів. Наприклад, зняття обмежень на вартість протеза. Це створює додаткові корупційні ризики й вочевидь прописується під недобросовісні протезні підприємства, які завищують вартість виробів при протезуванні за державною програмою протезування, це все про збитки держбюджету під соусом «ми ж для наших захисників» – зазначив доброволець.

Він додав: «Я прямо сказав, що так готувати законопроєкти і виписувати пункт регуляції ціноутворення на один рядочок – це профнепридатно, шкідливо для держави. Тож або це зараз зупиняється і в рамках робочої групи ми виписуємо максимально детально ціноутворення без можливості завищення цін недобросовісними протезними підприємствами, але з можливістю якісного сучасного технологічного протезування мікропроцесорними колінами та біонічними кистями, або ми продовжимо блокувати такі ініціативи, як це вже успішно зробили з трьома недолугими корупційними законопроєктами згаданого ТСК. Я не виключаю, що це може бути референтне ціноутворення (але не вірю, що протезні виробники дадуть такі ціни, враховуючи наскільки цей ринок брудний), але має бути чітка процедура з виключенням корупційних ризиків на завищення цін, це реально має бути обʼємний документ».

Тимошенко, зі свого боку, заявила, що законопроєкт спрямований на поліпшення доступу українців до сучасних протезів, але погодилася з необхідністю детальної опрацювання цінової політики та контролю за коштами.

«Співрозмовниця в кінці визнала недосконалість законопроєкту і пообіцяла, що буде проводити ширше обговорення. Я точно не вчора народився, тож вірити на слово нікому не збираюсь. Лише фіксую тут все публічно і буду інформувати громаду», – зазначив він.

У ході обговорення піднімалися також проблеми бюрократизації процесу, невідповідність граничних цін та ризик імітації реформ без реальної користі для пацієнтів. «Сьогодні також вдалося підняти багато важливих тем щодо проблематики системи протезування – жахливий стан справ із протезуванням цивільних, зокрема дітей, бюрократизація процесу, невідповідність граничних цін, та власне ризик перекидання старої корумпованої гнилої системи з одного міністерства в інше без реальної реформи. Останнє точно не сприйме суспільство, і ми власне також ніколи не підтримаємо імітацію реформ. Я радий, що це все почули два профільних міністри. Тепер дуже хочеться, щоб з цих красивих столів була ще й робота на результат», – додав він.

Доброволець підкреслив: «Але тут наша принципова позиція – всі українці і зокрема захисники держави маю отримати якісне сучасне протезування, для цього у нас є все, просто треба нарешті перестати наживатися на бідах простих українців!».

Раніше «Главком» розповідав, що до цього часу учасники бойових дій, які потребували високофункціональних протезів, мали проходити обов’язкове первинне протезування та чекати щонайменше 12 місяців, перш ніж отримати сучасний протез. Така процедура часто затримувала відновлення рухових функцій та ускладнювала процес адаптації до нових протезів, особливо для військових із високими або подвійними ампутаціями.

Високофункціональні протези включають сучасні технології та інноваційні матеріали, що дозволяють не лише відновлювати базові функції, а й виконувати складні рухи та повноцінно інтегруватися в повсякденне життя. Раніше доступ до таких виробів обмежувався нормами державних програм та строками очікування після первинного протезування.

Нагадаємо, що ініціаторкою законопроєкту №13704 є Юлія Тимошенко разом із командою та МФО з захисту прав ветеранів. Він передбачає скасування часових та фінансових обмежень на лікування, реабілітацію та протезування поранених військових, а також скасування верхньої межі державного фінансування протезів. Законопроєкт встановлює обов’язкове направлення військових на ВЛК перед поверненням до служби і забезпечує доступ до сучасних високотехнологічних протезів. Документ уже підтримали понад 200 громадських організацій та більше 70 місцевих рад,

